Gävles fristadskonstnär Issa Touma kommer till Sandviken – bjuder på sitt specialblandade te

Nyligen presenterades Sandvikens första fristadskonstnär Mikhail Borzykin för kommuninvånarna i Musikverket. Nu ska grannkommunen få stifta bekantskap med Issa Touma, som varit Gävles fristadskonstnär sedan mars 2016.

På söndagen kommer Touma till Sandvikens kulturcentrum, där han från klockan 15 kommer att bjuda på sitt specialblandade te samt prata om och visa upp delar av sitt konstnärskap.

Issa Touma driver Le Pont Gallery i Aleppo i Syrien, som sedan 1996 har fungerat som en konstnärlig och intellektuell fristad. De senaste åren har flera av hans verk, som fotoserien Women we haven´t lost yet och kortfilmen 9 DAYS - from my window in Aleppo, blivit prisbelönade och internationellt spridda.