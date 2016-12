GD Avslöjar: Moskéns talesperson på Säpos lista över terrorfinansiärer

GD Plus: Tio Gävleborgare som pekas ut som terrorfinansiärer

I jakten på människor som misstänks vara med och finansiera terrorism har Säpo lämnat omkring 400 personnummer till Skatteverket för granskning. Hittills har ungefär 65 av dessa upptaxerats av Skatteverket. Bland dem finns Rague Ali Yussuf, taleperson och styrelseledamot för Gävle Islamiska Center.

– Jag vet ingenting om det du pratar om, säger Rague Ali Yussuf när Gefle Dagblad först ger honom beskedet att han finns på Säpos lista.

Han fick i ett utslag från Skatteverket i augusti 2016 ett skattetillägg för inkomster på 40 000 kronor för år 2014 och 60 000 kronor för 2015.

Han skriver i sitt svar till Skatteverket att de pengar som funnits på hans konto beror på att han jobbat ideellt med att hjälpa asylsökande ensamkommande barn, och att transaktionerna från hans konto är pengar som han hjälpt asylsökande med. Han har inte lämnat några uppgifter som har kunnat styrka detta.

– Jag är aktiv inom civilsamhället. Jag är aktivist. Jag hjälper människor. Ibland finns det folk som har kontanter och vill att jag hjälper dem att betala en räkning. Sådana saker. Jag har svårt att komma ihåg exakt vad jag svarade till Skatteverket, och ännu svårare att komma ihåg varje insättning som gjordes på mitt konto 2014, säger Rague Ali Yussuf.

Har du någon aning om varför du finns på Säpos lista?

– Inte överhuvudtaget. Varför? Det är en väldigt bra fråga. Jag måste ringa Säpo och fråga.

Tror du att ditt engagemang i moskén spelar in?

– Jag kan inte spekulera i det. Det vore dumt eftersom jag inte vet någonting alls om det här. Men skattebeskedet berodde på att jag glömt deklarera 2014, och då var jag inte ens engagerad i moskén, säger Rague Ali Yussuf.

Ytterligare en person som tidigare suttit i styrelsen för Gävlemoskén finns med på samma lista.

I april kunde Gefle Dagblad berätta att Säpo kopplade en Gävlebo till misstänkt terror-finansiering. Det är den person som sedan dess lämnat ledningen för Gävles Islamiska Center.

Skatteverket försökte i våras betalningssäkra tillgångar hos mannen för 597 000 kronor. När det misslyckades överlämnades skulden till Kronofogden. Där växte den och är i dag på 670 868 kronor.

Säpo har hittills haft svårt att fälla misstänkta terrorfinansiärer. Den senaste domen kom 2005. Då dömdes två män, en från Stockholm och en från Malmö, för att bland annat under fredagsbönen i Gävle moské ha samlat in pengar till terrororganisationen Ansar al Islam. Enligt ett vittne som hördes under rättegången hade Gävleimamen Abo Raad uttalat att pengarna skulle gå till efterlevande till självmordsbombare. Insamlingen gjordes genom att en bönematta rullades ut i salen och besökarna uppmanades att lägga pengar på den.

I kampanjen Snowball tipsar Säpo helt enkelt Skatteverket, som utreder personerna och granskar pengarna som strömmat ut och in från deras konton.

Gefle Dagblad har ställt en rad frågor till Säpo om omfattningen av det här arbetet, vilken typ av brottslighet som de som ingår i undersökningen kan misstänkas för och hur de aktuella personerna har väckt säkerhetspolisens uppmärksamhet.

– Dina frågor rör sig väldigt mycket mot vårt operativa arbete, och därför har vi svårt att besvara dem, säger Johanna Måhlén, pressekreterare på Säpo, och bifogar följande skriftliga svar via mejl:

– Säkerhetspolisen samverkar med flera myndigheter, bland annat Skatteverket, för att motverka terrorism och finansiering av terrorism. Detta sker inom olika samarbetsformer och –forum. Inom samarbetena delar myndigheterna information och kunskap, och man hjälps åt att motverka grov brottslighet och terrorism. Vilken information vi delar och var den kommer ifrån kan vi inte gå in på eftersom det skulle kunna störa vårt operativa arbete, skriver Johanna Måhlén i ett mejl.

Men Skatteverket förklarar hur uppdraget ser ut för deras del:

– Det här gör vi på tips vi får ifrån Säpo. Och om det då stämmer det som Säpo säger, att de här personerna är misstänkta för terrorbrott och terrorfinansiering och de i stället får ta de pengarna och betala skatt för så kan man väl säga att det är en ganska god samhällsinsats, säger Pia Bergman, Skatteverkets samordnare för grova brott.

Hon understryker att Skatteverket inte utreder brott. De granskar pengaflöden på människors konton och stämmer av mot deras deklarerade inkomster. I vissa fall handlar Säpo-tipsen om människor som inte har någon inkomst alls. I andra fall välbeställda människor som har svårt att redogöra för var deras pengar kommer ifrån.

– Men av de tipsen vi har fått från Säpo har ungefär sju av tio inneburit att vi fattat beslut om att det finns mer skatt att betala.

– Och i väldigt stor omfattning har vi fått in pengar, säger Pia Bergman.

Aktiviteten som går under namnet Projekt Snowball är enligt uppgift ett sätt för Säpo att försvåra för personer med misstänkta terrorkopplingar som de inte lyckas lagföra på annat sätt.

