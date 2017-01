Jullovslediga barn spelar teater och har kul på läger – avslutar med Peter Pan-föreställning

Barnen jobbar hårt med att lära sig repliker och hur de ska röra sig på secenen. Men det märks att de har roligt hela tiden. De varvar samarbetsövningar och rörelselekar med manusläsning. De sitter i en ring mitt i lokalen med ryggarna mot varandra och läser sina repliker för att öva repliker och på att tala högt.

Petra Smyth är den som håller i trådarna under veckan. Det är också hon som har skrivit manuset till Peter Pan-föreställningen. Hon säger att hon har haft god hjälp av andra i 4H-nätverket. Med sig i Folkets Hus i Järbo har hon också flera hjälpledare.

Julianna Smyth är hjälpledare men också berättaren i förställningen. Hon sitter på scenkanten och för berättelsen framåt. Det är en roll hon gillar. Hon har varit med och spelat i föreställningar tidigare år vid teaterläger men nu är hon nöjd med att sitta lite på sidan om men ändå vara med.

På scenen står barn som är mellan nio och 14 år. Enda undantaget är ledaren Petra Smyths son Sebastian som är sju år. Han spelar en av Kapten kroks kumpaner och han har till och med några repliker.

Rebecca Larsson och Fanny Lundgren är båda hjälpledare under teaterveckan, de hjälper till med manusläsning och ser till att alla är på rätt plats under föreställningens gång. De har båda varit med under lägerveckor tidigare. Under sommaren är de med på andra 4H-läger vid gården på Björkmuren i Järbo. Då är det mer fokus på djur men under vintern när det är för kallt att vara ute så anordnas teaterläger.

– Det är jättekul att spela teater, sjunga och dansa, säger 14-åriga Embla Lindroth med ett glatt leende.

Hon har en av huvudkaraktärerna i föreställningen som flickan Wendy. Embla har varit med på teaterläger i alla år som det funnits. Det bästa hon vet är musikaler där sång, dans och teater blandas.

Embla både dansar och sjunger flera dagar i veckan så hon trivs fint med sin roll. Även hennes lillasyster Bella Lindroth är med i pjäsen. Hon spelar broder Pan. Även Bella älskar att sjunga och dansa. Hon var med på teaterlägret i fjol för första gången.

Louisa Lindholm har varit med på flera tidigare teaterläger.

– Det är kul och man vågar mer bara man står på scenen, säger hon.

När den första genomgången på scenen är klar har klockan hunnit bli tolv och alla är hungriga. Nu väntar en stunds vila medan de äter sina matlådor.

Sedan är de redo att träna vidare, för det är ju så roligt att spela teater.