Murgårdsskolan håller stängt efter helgens vandalisering – 300 elever uppmanas att stanna hemma

Vi sänder live från Murgårdsskolan

Det började redan på fredagen, då upptäckte väktare att någon tagit sig in i Murgårdsskolans gymnastiksal. Under lördagen visade det sig att förövarna tagit sig vidare in i lokalerna där förskoleklass, låg och mellanstadium går och förstört.

Under lördagskvällen så var det dags igen. Vid 23-tiden fick polisen larm om att skolan utsatts för skadegörelse.

– Jag har sagt både att det ser ut som en krigszon och som att en bomb har exploderat. De har verkligen gått in för att förstöra. De har kastat ägg på väggarna, hoppat sönder möbler och försökt få vattenkranar att svämma över. De har även satt på spisplattor och förstört flera lärares arbetsplatser, sa Pernilla Almén, biträdande rektor F-6 på Murgårdsskolan till Gefle Dagblad på söndagen.