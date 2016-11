På Carina Jäderbergs Salong Kalufsen är det bara Kent som gäller

"Socker" från "Vapen och ammunition" är den första låten som spelas när GD kliver in på Salong Kalufsen i centrala Sandviken. Hela veckan rullar Kent på Spotify via Carina Jäderbergs platta. Just nu lyssnar hon och kunden på spellistan från spelningen i Scandinavium.

Tv-klippet: Carina Jäderberg berättar om när hon hörde Kent första gången, vad kunderna tycker, hur hon kommer reagera på lördagens konsert.

På lördag den 19 november är det alltså Gavlerinken som gäller, Carinas femte spelning med Kent om hon räknat rätt. Dessutom har Carina fått en present av sin dotter, att få gå på den sista spelningen i Tele2 Arena i Stockholm med dotter, svärson och sin man.

Det var "Vapen och ammuntion" som fick Carina på fall omkring 2002. Plattan som verkligen markerade Kents genombrott på bred front. Hon gifte sig med sin man till favoritlåten "Utan dina andetag" och planerar att även ha den på sin begravning. Det blir både en och annan tår på Gavlerinken, tror Carina.

Tror du på att de lägger ner?

– Jag har ju lite hopp att de kanske kommer i någon annan konstellation. De slutar väl inte göra musik helt hoppas jag.