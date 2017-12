Sandvikens IF förlänger med fyra spelare: "Känns rätt att stanna och vara med på lagets resa uppåt"

– Jag hade några alternativ att ta ställning till men det känns rätt att stanna i SIF och vara med på lagets resa uppåt, säger Nordin till Sandvikens webbplats.

Kontraktet sträcker sig över två år.

Sandviken har även skrivit nya kontrakt med försvararen Aram Abed, unga talangen Melker Dahlqvist och mittfältaren Christoffer Aspgren.

Abed var under hösten utlånad till Strömsberg och Aspgren har tidigare spelat i Gefle IF. Dahlqvist har under året spelat med ”futurelandslaget” för spelare födda 2001 och är glad över chansen att spela med A-laget.

– Jag har tränat med A-truppen en hel del under året och det känns väldigt roligt att få chansen att göra det än mer regelbundet, säger han till sajten.

Gustav Möllerberg