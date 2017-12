Smycken stals vid inbrott i Storvik

En eller flera gärningsmän ska ha tagit sig in i ett hus på Byalagsgatan i Storvik genom altanen under tisdagseftermiddagen. Under inbrottet ska en fönsterruta ha förstörts.

Enligt polisens tjänstgörande regionledningscentralsbefäl är det i första laget konstaterat att det är smycken som har tillgripits under inbrottet.

Ingen person har ännu frihetsberövats i samband med händelsen.

