SMHI klass 1-varnar för plötslig ishalka och hårda vindbyar

Meddelandet gick ut vid 11 på onsdagsförmiddagen och gäller alltså både kustlandet och inlandet.

Från sent onsdag eftermiddag och ikväll väntas regn som kan falla på kalla vägytor med ishalka som följd. Den hårda vinden från sent inatt och fram till torsdag mitt på dagen väntas uppgå till cirka 21 meter per sekund och komma från sydväst.

