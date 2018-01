SMHI varnar för mycket hårda vindbyar under söndagen

Varningen gäller från söndag eftermiddag. Det förväntas bli mycket hårda vindbyar på drygt 20 meter per sekund, framför allt i länets nordliga delar.

Såhär definierar SMHI en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar:

Vindbyar från 21 m/s upp till 25 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon.

För Västernorrlands län gäller en klass 2-varning för samma tidsperiod med stormbyar på 24–28 meter per sekund från väst eller nordväst. Och för södra Bottenhavet är en stormvarning utfärdad, framför allt under söndag kväll, med nordvästliga vindar på upp till 25 meter per sekund.