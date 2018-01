Stort firande när Gävle teater fyller 140 år – och här är resten av teatervåren i Gästrikland

Vill man beskåda Gävle teaters interiör får man köpa biljett. Därför tycker teaterns intendent Jonas Elverstig att det känns bra att kunna öppna upp huset för allmänheten 17/2, när han tillsammans med personalen står som värd för teaterns födelsedagskalas.

Läs mer: Folkteatern storsatsar på valåret 2018

En dramatiserad rundtur väntar, bland annat.

– Publiken kommer att få möta personer som har varit på teatern genom åren.

Jubileet märks också i programmet, där ett hjärta markerar en födelsedagspresent från teatern till de trogna teaterbesökarna.

– Vi kommer också att uppmärksamma jubileet med rabatterade biljetter på vissa föreställningar, säger Jonas Elverstig och refererar till programmets hjärtan.

Programmet visar som vanligt en bredd i vad scenkonsten kan erbjuda. Från August Strindberg när Svenska Teatern kommer med ”Gifta” (baserad på ”Giftas”) 25/4 till humortrotjänaren Al Pitcher 27/4, vars närvaro i programmet numera nästan är obligatorisk.

En av säsongens höjdpunkter har vi redan bakom oss. ”Broarna i Madison county”, som fyllde teaterns bänkrader till sista plats. De som fick mersmak på dramatik har dock annat att se fram emot också, exempelvis ett (första?) gästspel från omtalade Västanå teater. De spelar ”Bortbytingen” 12/3, ett verk som ”fortsätter att utforska Selma Lagerlöfs mytiska värld”.

– De har med sig ett nomadtält som vi ska bygga upp på scenen och som publiken ska sitta i.

Besök från norr väntar också när Teater Västernorrlands ”Häxor”, om 1600-talets häxprocesser, gästspelar 25/3.

Läs mer: Recension av "Broarna i Madison county"

– Den reflekterar också kring hur vi kan sätta in häxprocesserna i en nutida kontext.

Många namn återkommer genom åren på Gävle teater och relationer byggs även under Balkongfesten, det årliga sommararrangemanget med uppträdanden från teaterns balkong. Artisten Cleo och dansgruppen Juck är två sådana gamla bekantskaper från balkongen, som nu är aktuella med ”Fatta!” 10/2.

– Det finns ett tydligt budskap om sexuellt våld i föreställningen. Det är roligt att de båda som har varit här separat hos oss på Balkongfesten nu gör detta tillsammans.

Se tidigare artikel om Folkteaterns scenkonstfestival ”Drömmar och demokrati”.

*

Scenvåren i Gästrikland

Gävle teater

4/2 ”Petras prick”. Barnteater från dockteatern Tittut.

8/2 ”Lien(s)”. Dansföreställning med Destins Croisés.

10/2 ”Fatta!” Cleo och Juck i en dansföreställning.

17/2 Gävle teater firar 140 år.

20/2 ”Färgtoner”. Dansföreställning med Sandviken Big Band och dansare.

8/3 ”När rocken kom till Sveg – part 2”. En rockresa genom 50- och 60-talens musik.

10/3 Rickard Söderberg är gaytenor. Scenshow med den populära operasångaren.

12/3 ”Bortbytingen”. Västanå teater gästar med föreställning baserad på Selma Lagerlöfs mytiska värld.

18/3 ”Sagan som rymde”. Skuggspelsteater för de små.

21/3 ”De redan frälsta”. Humor med systrarna Kronlöf.

24/3 ”Imagine”. Musiktävling för amatörer.

25/3 ”Häxor – när drevet går”. En föreställning om häxprocesserna i Sverige.

27/3 ”It is like a large animal deep in sleep”. Dansföreställning med Skånes Dansteater.

10/4 “Ont blod”. Heavy metal-musikal om ett rockband.

13-15/4 “Länk”. En teaterfestival för unga.

18/4 Serietecknaren Mats Jonsson

20/4 ”Man på prov”. Humorshow med Tobias Persson om ofrivillig barnlöshet.

22/4 ”Kommissarie Gordon”. Barnteater med Teater Pero.

25/4 ”Gifta”. Svenska Teatern gör föreställning av August Strindbergs ”Giftas”.

27/4 ”Sverige syndrome”. Komikern Al Pitcher.

28/4 ”A date with Elvis”. Hyllningskonsert till rockstjärnan.

30/5–31/5 ”Trollkarlen från Oz”. Klassiker med Glada Hudikteatern.

Sandviken

10/2 ”Sagan om den lilla farbrorn”. Familjeföreställning om en ensam liten farbror, baserad på bok av Barbro Lindgren.

8/3 ”Häxor – när drevet går”. En föreställning om häxprocesserna i Sverige.

25/3 ”Kollaps”. Kulturskolan spelar pjäs av Ninna Tersman.

26/3 ”Sång till välfärden”. En föreställning om dem som byggde Sverige.

9-15/4 ”Drömmar och demokrati”, Folkteaterns scenkonstfestival.

17/4 ”Kejsarn av Portugallien”. Föreställning om en far som drivs till vansinne när dottern flyttar till stan, baserad på en berättelse av Selma Lagerlöf.

Hofors

7/4 ”Slutet enligt Rut”. Svart humordrama om en familjeuppgörelse.

16/4-22/4 ”Drömmar och demokrati”, Folkteaterns scenkonstfestival.

Ockelbo

26/3-1/4 ”Drömmar och demokrati”, Folkteaterns scenkonstfestival.