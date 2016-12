Vem skyddar djuren? Läs GD:s granskning om djurplågeriet: "Jag tänkte mer på mig än på hunden"

Det var för en dryg vecka sedan som ett par unga flickor smög in i stallet, där de tidigare varit hjälpryttare, för att titta till hästarna. Då gjorde de en makaber upptäckt. I spiltorna låg två döda djurkroppar.

En polis som åkte ut till platsen efter att flickorna slagit larm beskrev djuren som nästintill "mumifierade" och kropparna skickades på obduktion. En förundersökning gällande misstänkt djurplågeri är inledd.

Det visade sig att länsstyrelsen fått in flera anmälningar mot den aktuella djurhållaren tidigare. Första gången nöjde sig djurskyddsinspektören med att skicka ett brev. Men när ännu en anmälan kom in fick djurhållaren ett besök. När han sa att hästarna inte längre fanns kvar på gården nöjde länsstyrelsen sig med det svaret och tittade aldrig in i stallet.

Enhetschef Jenny Larsson ser ingen anledning till självkritik från myndighetens sida efter det inträffade.

En granskning som GD har gjort visar att Gävleborgarna inte räds att slå larm när de misstänker att djur far illa. Länsstyrelsen får in över 600 anmälningar varje år. Men bara var tredje leder till en fysisk kontroll. I resterande fall nöjer sig inspektörerna med att skicka brev eller ringa till djurhållaren.

Få fall leder dessutom hela vägen fram till åtal. Vi har listat de senaste fem årens domar vid Gävle tingsrätt och berättat om en 67-årig man som dömts för att ha låtit sin hund gå runt med svår öroninflammation under lång tid.

– Jag tänkte mer på mig än på hunden, erkände mannen under rättegången.

Han menar dock att han aldrig medvetet plågat ett djur.

De tidigare fallen rör allt från en cancersjuk katt som fick leva med plågor till en onykter djurägare som själv försökt att operera sitt djur.

Efter publiceringarna blir vi uppringda från en djurskyddsinspektör verksam i en annan del av Sverige som önskar att fler länsstyrelser blev föremål för granskning.

– Man kan hitta liknande fall som det med hästarna på alla håll i landet. Numer ska vi ringa och skicka brev på allt istället för att åka ut på kontroller. Det är frustrerande att jobba när man inte får göra det som krävs.

Hon önskar att fler djurskyddsinspektörer och chefer markerade resursbristen och ifrågasatte direktiven från Jordbruksverket.

– Alla tror att allt är så bra i Sverige - men vi håller på att montera ned djurskyddet, anser hon.

Vi avslutar dock med en historia som fått ett lyckligt slut, nämligen den om hunden Diesel. Tillsammans med två andra hundar lämnades han ensam i en lägenhet i flera dagar. Nu har han fått flytta till en ny familj.

