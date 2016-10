Från körtelfeber till toppen på division 1 – Forsbackas Sofia Larsson har fått en drömchans

Under sommaren värvades Sofia till Strands IF i Hudiksvall – ett lag som var i toppen av division 1 och dessutom kvalade till allsvenskan förra säsongen – trots att hon just då låg däckad av körtelfeber och knappt kunde röra på sig, än mindre träna.

– Jag hade en riktig jävla pissommar, ärligt talat. Jag kunde inte svälja för det gjorde jätteont och jag låg mest bara i sängen hela tiden. Det längsta jag tog mig var väl till toan ungefär, det var hemskt. Jag tappade typ allt jag hade under den tiden och jag är ju inte samma handbollsspelare nu som jag var förra hösten.

Men under sjukdomsperioden kontaktades Sofia av Strands tränare Magnus Dehlin, som berättade att de saknade spelare på nio meter och frågade om hon var intresserad av att börja spela med dem.

– Jag blev så glad att jag började gråta när Magnus skrev i somras, det var helt sjukt. Jag har ju alltid drömt att något lag ska kolla just på mig och så blev det så till slut. Jag visade mamma och pappa och det kändes helt overkligt.

Så ur sjukdomssvackan drog hon sig upp och i dag har hon hunnit vara med laget i ett par månader och genom två turneringar: en i Skövde och en "hemma" i Hudiksvall, som laget också vann efter en tät final. I serien har Strand inlett med två raka segrar.

– Det har varit jättekul så här långt, men jag har otroligt mycket att lära för jag är inte på de andra spelarnas nivå än. Jag måste bygga upp min styrka igen och vara mer tuff, för det smäller hela tiden där ute, även på träningarna.

Hon visar upp de karaktäristiska blåmärkena på armarna som definierar en handbollsspelare och talar för det tuffa spelet och hon berättar också att hon har kastat bort de två handledsskydd hon tidigare spelat med.

– De är helt borta nu och det känns faktiskt riktigt skönt, det är för lätt att man gör misstag med dem på och det funkar inte i den här serien. Man har inte råd att tappa en boll bara för att den studsar fel på skenan, då kan spelet vända direkt.

– Jag har inte vågat spela utan skydden förut eftersom jag har varit rädd för att det ska göra ont, men nu har jag istället börjat tänka att det är någonting jag måste lära mig att hantera. Det kommer att göra ont, för jag spelar ändå handboll och det här är division 1.

Förra säsongen spelade hon i division 2 med Forsbacka IK, som placerade sig på tionde plats av tolv deltagande lag – mycket på grund av spelarbrist och sjukdomar i en tunn trupp – men nu är Sofia alltså en division högre upp och det märks på tempot, säger hon.

– Träningarna är uppbyggda lite annorlunda och det är betydligt tuffare än vad jag är van vid. Det är tempo hela, hela tiden och alla vågar gå på och smälla i försvaret. Det ska inte vara lätt att komma förbi, liksom.

– Vi tränar handboll måndagar, tisdagar och torsdagar samt har ett fyspass på onsdagar, så det är otroligt mycket träning. Men nu vill jag verkligen lägga tid på det också, för det är sådan konkurrens i laget. Det blir som en morot att man vill träna för att hela tiden bli bättre och få spela, för det är ingenting som är garanterat.

