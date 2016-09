Malin blir som ett nyförvärv för Strömsbro när Allsvenskan startar

20-åringen kommer från en riktig idrottsfamilj. På Malins ena sidan hittar vi syskonen Lundström där Fredrik på 1980-talet spelade med Brynäs samtidigt som systrarna Helena och Annika – som är Malins mamma – spelade allsvensk fotboll med Strömsbro. På den andra sidan har vi pappa Ove Eriksson som lirat med Brynäs precis som hans brorsa Janne.

– Jo, det har väl varit mycket sport. Tyvärr verkar knäskador också följa med familjen, säger Malin och skrattar.

Själv har hon fått några säsonger förstörda trots sin ungdom. Den senaste slutade med en knäoperation några dagar före jul och sedan blev det inte någon innebandy när resten av laget försökte ta sig hela vägen till högsta serien.

– Det var en sena i knät som nästan var helt av. Det fanns inget annat än att operera och även om det var en lång och tråkig rehabperiod var det värt det. Nu känns det jättebra och jag har inga problem alls.

Hon spelade fotboll tidigare men slutade med det när innebandyn var det givna förstavalet. Nu är Strömsbro ett etablerat allsvenskt lag med flera år bakom sig i den näst högsta serien. Tjejerna har kvalat till SSL utan att lyckas.

– Målet är att tas sig hela vägen fram den här gången. Visst har vi tappat några ledande spelare men vi har fått in några väldigt bra nyförvärv också, säger Malin.

Johanna Persson, Loretta Man, Therese Mineur är några av spelarna som slutat och kommer att saknas. Men från Kais Mora har en trio plockats över där bland annat Elinore Öberg är en forward med SSL-meriter. Hon har också spelat en SM-final med Mora.

– Alla i hela laget får hjälpas åt att kliva fram och ta ansvar. Jag tycker vi har ett jätteroligt gäng på gång där alla vill bli bättre.

När vi räknar ner dagarna till premiären mot Hammarby hemma på söndag blir Malin själv nästan som ett av nytillskotten.

– Det ska i alla fall bli väldigt roligt att det sätter igång med seriespel nu. Vi har väntat ett tag.

Hon är själv redo för att kliva fram och för lagets del är målsättningen att vara med i toppen och tampas om en kvalplats.

– Vi kan absolut nå så långt. Personligen kommer jag att göra det jag är bäst på – att kämpa och jobba hårt precis hela tiden. Och så vill jag förstås väldigt gärna att knät håller ihop hela säsongen nu.

Fakta/Strömsbro

Nyförvärv: Victoria Tenlen Halvarsson, Kais Mora, Elinore Öberg, do, Lovisa Andersson, do, Emma Åström, comeback, Elin Ericsson, do, Andrea Lundgren, do.

Förluster: Johanna Persson, slutat, Loretta Man, do, Malin Svedberg, Storvik, Anna Hultman, do, Therese Mineur, studier i Örebro.

Tränare: Thomas Andersson.

Premiärmatch: Hammarby hemma på söndag.

