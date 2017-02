Snö och kyla tar nytt grepp om Sverige: "Upp till två decimeter"

Natten mot tisdag väntas ett nederbördsområde med regn och snö dra in västerifrån in över Svealand.

– Det kan komma en hel del snö främst i västra Svealand. Det kan bli så mycket som mellan 5 till 10 decimeter.

Varnar för snöfall

Nysnön väntas komma in över Värmland och vidare bort över sydöstra Svealand och nordligaste Östergötland. SMHI har gått ut med en klass 1-varning för snöfall över områdena.

– Men under tisdagen kan det även spricka upp på flera håll i landet och det kan bli ett riktigt vackert februariväder.

Nytt lågtryck

Under onsdagen väntas ett nytt lågtryck dra in över landet. Snöfallet som drar in över norra Götaland och Svealand övergår senare till regn under dagen.

– Det kan även bli en hel del snö över mellersta Norrland. I södra delarna av Sverige kommer det att vara fortsatt blåsigt under den närmsta tiden.

En kulingvarning har gått ut över Skåne, Blekinge och Östersjön. Vattenståndet väntas sjunka vid Öresundsbron och en varning om låga vattennivåer har gått ut.