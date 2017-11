Allettan nästa – då behöver Valbo mer pengar: "Det har gått bättre än vi förväntat oss"

► TV: Valbo HC firade tio år – se ceremonin i NickBack Arena här

I budgeten för året finns täckning för spel i hockeyettan östra och sedan fortsättningsserien – men på grund av att A-laget överträffat alla förväntningar och ångar på mot allettan kommer också kostnaderna att öka.

– Framför allt är det de längre resorna som drygar ut kostnaderna. Vi kommer i de flesta fall att köra med dubbla chaufförer, men ett par övernattningar kommer det ändå att bli, säger Lars-Erik Eriksson.

Hur resonerade ni när ni la budgeten?

– När vi tittade på årets serie såg det ut att bli svårt att nå allettan. Många tuffa motståndare. Men grabbarna har överträffat sig själva. Kanske borde vi resonerat annorlunda.

På sin hemsida går klubben nu ut och vädjar om hjälp:

"Om ni känner nån som har ett företag som är intresserade eller känner någon som spontant vill lägga en slant" skriver Valbo HC bland annat.

Är det aktuellt med en swishkampanj likt den Gefle IF drog igång tidigare?

– Nja, för mig är det lite av en desperat sista utväg, men kanske kan det vara en väg att gå. Vi ska ha ett styrelsemöte på måndag där vi diskuterar detta vidare, och om majoriteten tycker att det är en bra idé så säger inte jag nej. Men det finns en del andra saker vi kan göra också.

Vad?

– Ungdomslagen har tidigare sålt tvättmedel och lotter och det finns fortfarande en hel del av de sakerna kvar som vi måste försöka bli av med. Jag är egentligen av åsikten att ungdomslagen redan dragit sitt strå till stacken, de har dragit in pengar för att kunna åka på cuper, men i det här läget måste dom nog också hjälpa till.

– Sedan finns det säsongsbiljetter kvar också. Vi kan försöka sälja dem lite billigare, kanske inte halva priset utan vi kan lägga på lite för att det blir Allettan och den högre kvalitet på matcherna som det innebär.

När Valbo HC firade tioårsjubileum i samband med hemmamatchen mot Gripen Nyköping i söndags bjöd klubben på entrén för att locka folk.

– Sedan hade vi ett extralotteri istället och det drog in 15 000 kronor mer brutto än en vanlig hemmamatch. Vanligtvis brukar vi dra in ungefär 5 000 kronor. Nu blev det 20 000. Så där gick vi plus, säger Lars-Erik Eriksson.

Tidigare i år skänkte Valbos stora affischnamn Nicklas Bäckström sin VM-guldbonus, 75 000 kronor, till klubben.

– Han har ju redan skänkt pengar till oss så det är inget vi räknar med, men vid jättekris kanske frågan ställs åt det hållet, säger Lars-Erik Eriksson.

