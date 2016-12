Efter tunga hösten – nu väntar vårserien för Valbo HC

Det blev en tiondeplats i Hockeyettan Östra för Valbo efter en höst med bara tre vinster. Nu väntar spel i vårserien där chansen att ta "bakvägen" in i play off finns, men där fokus lär ligga på att undvika kvalspel nedåt i seriesystemet. Valbo går också in i vårserien med två poäng i bagaget efter hösten.

Jämfört med tidigare år är det en hel den nya regler som gäller för alletna och vårserierna. Den största förändringen är att inte mindre än åtta av de tio lagen i respektive alletta tar sig vidare till play off.

Vinnaren i Allettan Norra ställs mot vinnaren i den södra allettan i en final i bäst av tre matcher där segraren går vidare till Kvalserien. Det lag som förlorar Hockeyettans final går sedan in i play off-omgång tre.

Lag två och tre i respektive alletta kommer att gå in i play off-omgång två medan lag 4–8 börjar i play off 1.

I play off 1 kommer allettanlagen att få sällskap av två lag från Hockeyettans vårserier. Vinnarna i de fyra vårserierna gör upp med varandra i ett förkval där vinnaren i Norr ställs mot Östra vinnaren medan Väst ställs mot laget som vinner den södra vårserien. De två lag som går segrande ur förkvalsspelet går sedan in i play off omgång 1.

Likt tidigare år så får lagen från allettan välja motstånd i play offspelet där det högst rankade laget väljer först.

Från play off 1 går fem lag vidare till andra play off-omgången. Väl där gör tio lag upp om fem platser i play off 3 där också förloraren i Hockeyettan-finalen spelar. De tre vinnande lagen i play off 3 avancerar sedan vidare till Kvalserien till Hockeyallsvenskan där två lag från allsvenskan samt vinnaren i den Hockeyettan-finalen väntar.

Allettan Norra:

Asplöven HC

Haninge Anchors

Huddinge IK

Hudiksvalls HC

Kalix HC

Sundsvall Hockey

Piteå HC

Visby/Roma HK

Väsby IK

Östersunds IK

Allettan Södra:

Borlänge Hockey

IF Troja Ljungby

Kallinge-Ronneby IF

Kristianstads IK

Kumla HC

Lindlövens IF

Mariestad BoIS

Nybro Vikings

Skövde IK

Vimmerby HC

Lagen i vårserierna tilldelas 0–6 poäng baserat på höstens placering som de tar med sig in i vårserien.

Hockeyettan Norra vår:

Örnsköldsvik HF, 6

Kiruna IF, 5

Vännäs HF, 4

Brunflo IK, 3

Tegs SK, 2

Sollefteå Hockey, 1

SK Lejon, 0

Hockeyettan Södra vår:

Tranås AIF, 6

Helsingborgs HC, 5

HC Dalen, 4

Tyringe SoSS, 3

Hanhals IF, 2

Halmstad HF, 1

Hockeyettan Västra vår:

Grästorps IK, 6

IFK Arboga, 5

Köping HC, 4

Enköpings SK, 3

Forshaga IF, 2

Åker/Strängnäs HC, 1

Surahammars IF, 0

Hockeyettan Östra vår:

Hammarby IF, 6

Sollentuna HC, 5

Wings HC, 4

IF Vallentuna, 3

Valbo HC, 2

Nacka HK, 1

IFK Tumba, 0