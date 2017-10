Adam Ström stod för hela fyra mål för Sandviken när laget slog Hofors på bortaplan i Hockeytvåan västra A. Till slut blev det 11-1 (3-1, 3-0, 5-0) till Sandviken.

Övriga mål för bortalaget gjordes av Kristian Nervik Nilsen 3, Richard Uppman, Oscar Thegel, Linus Gustavsson och Fredrik Nyström, enda målskytt för Hofors blev Mathias Kämpe.

Hofors tar sig an Falu IF i nästa match hemma tisdag 17 oktober 19.00. Sandviken möter Falu IF borta fredag 20 oktober 19.00.