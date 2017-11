Efter succén i AHL – Lindbäck kallas upp till Nashville

Den tidigare Brynäs-spelaren och Gävlesonen Anders Lindbäck har fått inleda säsongen i AHL-laget Milwaukee Admirals. Där har han den senaste tiden gjort stor succé, då han har åtta raka vinster med sitt lag. På elva spelade matcher har han en räddningsprocent på 91,8.

För det blir nu Lindbäck belönad. Under torsdagen meddelade Nashville via sin hemsida att man väljer att kalla upp 29-åringen till NHL som back up till Pekka Rinne.

Lindbäck har 130 NHL-matcher på meritlistan med både Nashville, Tampa, Buffalo, Dallas och Arizona.

