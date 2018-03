Järnkrok skadad – borta resten av grundserien

Under matchen mot Winnipeg Jets på tisdagen ådrog sig Calle Järnkrok en överkroppsskada. Skadan kommer i slutskedet av säsongen när Nashville har 13 matcher kvar att spela i grundserien, där de för närvarande leder Western Conference.

Nashville meddelade under torsdagen via sin hemsida att Järnkrok missar samtliga kvarvarande matcher i grundeserien.

Järnkrok har under 68 grundseriematcher producerat 35 (16+19) poäng under årets säsong, något som är fyra poäng mer än förra årets totala poängskörd under grundserien.

