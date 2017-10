Målkalas när Modo Hockey tog åttonde raka segern – ny plump för Brynäs

Onsdagskvällen innebar dubbla Modo-matcher i Örnsköldsvik. I Fjällräven Center bjöd herrlaget in Tingsryd för en allsvensk drabbning och i Modo-hallen, den något mindre och desto kallare ishallen, bjöd klubbens damlag in Brynäs IF.

Det var en rätt sömnig inledning på matchen med ett böljande spel och endast ett fåtal skott på mål. Det var först när en kvart hade passerat som islossningen kom – och då målades det rejält.

Hemmalagets skyttedrottning Michela Cava skrev in 1-0 på resultattavlan, men det dröjde inte längre än drygt en minut innan Brynäsforwarden Michele Nielsen hade kvitterat.

Men hemmalaget gav sig inte så lätt och såg till att ta tillbaka ledningen. Innan den första perioden hade avslutats hade Örnsköldsviksklubben lyckas hitta nätmaskorna ytterligare en gång. Trots att det var Modo som kontrollerade matchen lyckades Brynäs, stundtals, att utmana hemmalaget under matchens första tjugo minuter – annat var det under matchens andra period.

Då var det ett lag på banan och det var Modo. Det var i princip enbart spel framför Ellen Jonsson i Brynäskassen. Det gav naturligtvis utdelning för hemmalaget och när den andra periodens slutsignal ljöd hade Modoiterna utökat sin ledning till 5-1. Gävleklubben hade å andra sidan enbart lyckats få till ett skott på mål – och det räddade Emma Söderberg.

Under matchens sista tjugo minuter fortsatte Modo Hockey på inslagen väg – det vill säga på vinnarspåret. Ledningen växte med ytterligare med två mål och det blev aldrig särskilt spännande.

Brynäs-spelarna visade, trots att de aldrig hade någon chans att ta tre poäng, upp en rejäl dos kämpaglöd. Men det är ju, som klyschan säger, flest mål som vinner. Modo Hockey tog därmed sin åttonde (!) raka seger, för Gävle-klubben blev det istället den andra raka förlusten.

SDHL

Modo-Brynäs 7-1 (3-1,2-0,2-0)

Första perioden: 1-0 (15:33) Michela Cava 1-1 (16:35) Michele Nielsen (Erika Udén Johansson, Betty Jouanny) 2-1 (17:47) Jenelle Kohanchuk (Erika Grahm, Michela Cava) 3-1 (19:03) Felizia Wikner Zienkiewicz (Alice Östensson, Matilda Elfving)Andra perioden: 4-1 (00:55) Malin Axelsson (Olivia Carlsson) 5-1 (13:36) Ellen Lövgren (Olivia Carlsson, Annie Svedin)Tredje perioden: 6-1 (08:04) Johanna Olofsson (Celine Tedenby, Olivia Carlsson) 7-1 (11:37) Celine Tedenby.

Skott: 40-24

Utvisningar:

M: 4x2min B:3x2min