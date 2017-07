Tidigare SHL-målvakt blir damansvarig i Brynäs: "Glad att jag får förtroendet"

I slutet av maj meddelade Magnus Grönlund att han inte kommer att träna Brynäs damlag i höst, efter att han och klubben två veckor tidigare hade slutet ett muntligt avtal, som därmed aldrig hann övergå i ett skriftligt kontrakt.

– Hälsan sätter stopp, sa Grönlund till Sporten i maj.

Efter att huvudtränaren Madeleine Östling lämnade, så har klubben stått utan tränare.

Fram tills nu. Under tisdagen stod det nämligen klart att en nygammal pjäs kliver in i Brynäs IF dam.

Åke Lilljebjörn, tidigare SHL-målvakt i just Brynäs, tar över som damansvarig.

Tjänsten som Åke Lilljebjörn tar sig an är båda övergripande och gedigen. Han blir både tränare, sportchef och ansvarig för verksamhetens utveckling.

– Det känns jättekul att välkomna Åke hem till Brynäs igen. Med honom får vi en väldigt erfaren person med massor av år inom elithockeyn. Åke känns som en lugn och trygg ledare och vi är glada att han börjar hos oss i augusti säger Johan Stark, klubbdirektör Brynäs IF i ett pressmeddelande.

Åke Lilljebjörn spelade under säsongerna 81-87 som målvakt i Brynäs, och på meritlistan har han ett VM-guld, ett VM-silver och vann italienska ligan med klubben Merano 1999.

– Jag är glad att jag får förtroendet, det känns kul att återvända till Brynäs IF. Det är som om att cirkel är sluten, min elitkarriär började på allvar när jag kom till Brynäs IF för spel 1981, och jag trivdes väldigt bra i Brynäs IF. Nu tar jag mig an den nya rollen med ödmjukhet, stolthet och ett stort engagemang, säger Åke Lilljebjörn i ett pressmeddelande.

Utöver spel i den italienska ligan, har han även hunnit med en säsong i den brittiska ligan, samt spelat för AIK, Frölunda och Leksand i SHL.

Lilljebjörn hoppas kunna tillföra en del av den erfarenheten i sitt nya arbete.

– För mig ligger utmaningen i att arbeta för att bidra med mina erfarenheter och ledarskap på bästa sätt. Dessutom är det ju extra kul att truppen har många landslagsmeriterade spelare.