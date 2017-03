6–0 igen när Brynäs körde över Linköping – och nu väntar semifinal – här är matchfakta och spelarbetyg

Det syntes redan från start att nervositeten och anspänningen av hur viktig den sjätte matchen var för båda lagen. Många felpass, dåliga mottagningar och överlag rätt dåligt tempo. Inte den där intensiteten som slutspelshockey brukar innebära.

Några Brynäschanser, som blev rätt farliga, blandades med ett antal knepiga avslut mot David Rautio. Kanske en ganska normal situation i en matchserie där lagen möts varannan dag.

Närmast att ta ledningen var väl kanske Brynäs när Clark fick ett långpass diagonalt i anfallszon som han med ett smörpass nådde Oskar Lindblom vid boertre stolpen. Lindblom hann inte riktigt dit och pucken gick strax utanför.

Brynäs hade ett par byten i mitten på första där Linköping pressades tillbaka och chanserna avlöste varandra utan att ge någon utdelning.

Tidigt i andra kom så det förlösande målet som satte fart på matchen, Ett skott i sargen studsade tillbaka in framför LHC-målet där Daniel Paille vände bort sin back och satte klubban till i ett öppet mål.

Det var startskottet på en mittenperiod där Brynäs hade fart, kreativitet och där publiken vaknade ordentligt. 2–0 målet hade också räknats in i den femte minuten efter en klassisk "lägga in på mål" puck. Det dömdes dock bort efter videogranskning för en hög klubba som som pucken touchade på sin väg in i mål.

Nu kom 2–0 senare i alla fall genom en helt friställd Kevin Clark efter ett starkt förarbete av Jensen vid offensiv blå.

Det var här matchen avgjordes efter en rejäl tempohöjning och ett snabbt 3–0 mål av Pontus Westerholm. Linköpingsspelarna såg tröttkörda ut och blev både stillastående och frånåkta.

När sedan 4–0 kom knappt fyra minuter från periodslut så kunde sedan Brynäs spela avslappnat och enkelt. Sista halmstrået för gästerna kom när Jonathan Pudas fick sitta två minuter för en tripping. Den vassaste chansen under den utvisningen hade dock Brynäs i ett tre mot ett läge men det blev kanske ett pass för mycket och avslutet gick bredvid mål.

I den sista perioden bevakade Brynäs ledningen på ett berömvärt sätt. 5–0 kom av bara farten och när Pathrik Westerholm fasställde slutresultatet till 6–0 så avslutades den här drabbningen på samma sätt som den inleddes i Linköping för en vecka sedan. David Rautio fick hålla nollan och det var sannerligen välförtjänt som avslutning på en fantastisk kvartsfinalserie.

Nu väntar semifinal för Brynäs som där ställe mot antingen Frölunda eller Skelletfteå. Blir det det den senare så har dessutom Brynäs hemmafördel med början på söndag.

Kvartsfinal 6 i bäst av 7:

Brynäs –Linköping 6–0 (0–0, 4–0, 2–0)

Andra perioden:

1–0 (01.55 ) Daniel Paille (Lucas Carlsson, Jonathan Pudas)

2–0 (10.11) Kevin Clark (Jesper Jensen, Oskar Lindblom)

3–0 (11.00) Ponthus Westerholm (Pathrik Westerholm)

4–0 (16.09) Oskar Lindblom (Ryan Gunderson)

Tredje perioden:

5–0 (07.51) Johan Alcén (Ponthus Westerholm, Pathrik Westerholm)

6–0 (17.24) Pathrik Westerholm (Ponthus Westerholm, Johan Alcén)

Utvisningar, Brynäs: 2x2 min Linköping: 1x2 min

Skott: 25–26 (8–13, 11–7, 6–6)

Domare: Mikael Sjöqvist och Wolmer Edqvist

Publik: 6021

Så spelade Brynäs med våra betyg

David Rautio 5

(Felix Sandström) sp ej

Backar:

Simon Bertilsson 4

Ryan Gunderson 4

Lukas Kilström 3

Elias Fälth 3

Lucas Carlsson 3

Jonathan Pudas 4

Extra Back:

Marc Zanetti 3

Förstakedjan:

Oskar Lindblom 4

Jesper Jensen 3

Kevin Clark 4

Andrakedjan:

Jacob Blomqvist 4

Pathrik Westerholm 4

Ponthus Westerholm 4

Tredjekedjan:

Daniel Paille 5

Jonathan Granström 4

Juuso Ikonen 3

Fjärdekedjan:

Daniel Mannberg 4

Linus Ölund 5

Jesper Boqvist 4

Extra forward:

Johan Alcén 4

Snittbetyg: 3.85