Brynäs bäst av alla SHL-lag under försäsongen

Med 19 inspelade poäng på sju matcher landar Brynäs på 2,71 poäng per match, vilket är klart bäst av de 14 SHL-lagen. Det lag som närmast hotade Brynäs under försäsongen var Växjö, som visserligen tog 22 poäng, men spelade två matcher fler än Brynäs och landade därmed på 2,44 poäng per match.

LÄS MER: Pudas tog målet och Brynäs vann sjunde raka försäsongsmatchen

En seger under ordinarie tid mot Djurgårde hade gjort att Brynäs försäsong hade landat på 2,85 poäng per match istället för de 2,71 som det blev, men poängtappet påverkade alltså inte placeringen i försäsongstabellen.

Totalt blev det fem trepoängar och två tvåpoängare för Brynäs samtidigt som de gjorde 23 mål och släppte in 13 på sju matcher under försäsongen.

LÄS MER: Så länge blir Brynäs nyförvärv borta – men glädjande besked för Bertilsson