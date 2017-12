Brynäs bortabesegrade Karlskrona – trots den tappade ledningen

Brynäs hade två raka förluster på bortais inför torsdagens möte med Karlskrona. Tack vare bland annat fyra poäng från Aaron Palushaj kunde Brynäs ta två sköna bortapoäng när man besegrade Karlskrona med 5–4 efter straffar i NKT Arena Karlskrona.

Brynäs har haft ett fint facit mot Karlskrona ända sedan Blekingelaget tog steget upp till SHL för drygt två och ett halvt år sedan. Med fyra vinster på de fem senaste matcherna mot Karlskrona och en meriterande 4–2-seger hemma mot Färjestad två dagar tidigare var det ett Brynäs fullt med självförtroende som åkte ned till Blekinge för lite mellandagshockey.

Brynäs började matchen klart bäst och skapade en del lägen framför Johannes Jönsson i hemmakassen.

Efter drygt halva den första perioden började Karlskrona jobba sig in i matchen och i spel i numerärt överläge tog man också ledningen när Emil Larsson tryckte in en retur från David Rautio. Målet var 29-åringens femte för säsongen.

Efter Karlskronas ledningsmål återtog Brynäs kommandot och lyckades få in en kvittering i slutskedet av perioden. Lucas Carlsson stod för en fin individuell prestation när han skrinnade igenom Karlskrona-försvaret och sköt ett skott som Linus Ölund kunde lyfta in returen på. Målet kom med bara 41 sekunder kvar av perioden och innebar att det var ett likaläge efter 20 spelade minuter.

Brynäs fick en drömstart på den andra perioden med tre mål på drygt två minuter. Först styrde Kevin Clark in 2–1-pucken i powerplay, sedan fick Aaron Palushaj in 3–1 från ingen vinkel alls innan Lucas Carlssons slagskott hittade in mellan benskydden på Johannes Jönsson och som efter 4–1-målet blev utbytt för andra matchen i följd av KHK-tränaren Ove Molin.

Karlskrona fick in ett viktigt reduceringsmål två minuter efter Carlssons 4–1-mål genom Joel Kellman. Kellman bröt sig igenom Brynäs-zonen och skickade in reduceringen mellan Rautios benskydd. Inget mer mål föll i den andra perioden, men bägge lagen skapade mycket chanser i vad som var en mycket underhållande andra period.

Hemmalaget fick in ytterligare en reducering direkt i inledning av den tredje perioden genom Filip Cruseman. Forwarden fick klubban på David Printz backskott och pucken styrdes mellan benskydden bakom en chanslös Rautio. Karlskronas upphämtning blev sedan komplett när Mattias Guter hittade rätt med ett direktskott i spel fem mot fyra drygt fem minuter från slutet.

Inget mer mål föll under ordinarie tid utan matchen gick vidare till förlängning. Efter en mållös förlängning, där inget av lagen var riktigt nära på att avgöra, kunde Aaron Palushaj skjuta extrapoängen till Brynäs. Målet var Palushajs andra för kvällen och fjärde poäng totalt under matchen.

– Det var en intensiv match. Vi ville ha de tre poängen men vi fick nöja oss med två. Jag är trots det ändå nöjd med segern, sade matchvinnaren Palushaj efter matchen till C More.

Karlskronas tränare Ove Molin var, trots upphämtningen, inte helt nöjd med poängen.

– Vi är värda tre poäng idag. Jag är otroligt stolt över killarna som kan komma tillbaka efter att vi hamnade i det utsatta läget som vi var i, sade Molin till C More efter matchen.

Segern betyder att Brynäs bryter den lilla förlustsviten man hade på bortaplan med två raka förluster. Närmast för Gävlelaget väntar ett möte med Örebro hemma i Gavlerinken redan på lördag. Karlskrona å sin sida åker till Linköping för en tuff bortamatch, även det på lördag.

Matchfakta: Karlskrona HK – Brynäs IF 4–5 (1–1, 1–3, 2–0, 0–0, 0–1) efter straffar

Första perioden: 1–0 (15:05) Emil Larsson (Mattias Karlsson, Joachim Rohdin) i spel fem mot fyra, 1–1 (19:19) Linus Ölund (Lucas Carlsson, Aaron Palushaj

Andra perioden: 1–2 (23:16) Kevin Clark (Aaron Palushaj, Ryan Gunderson) i spel fem mot fyra, 1–3 (24:23) Aaron Palushaj (Ryan Gunderson, Drew Miller), 1–4 (25:25) Lucas Carlsson (Jonathan Granström), 2–4 (27:29) Joel Kellman (Victor Aronsson, Mattias Karlsson)

Tredje perioden: 3–4 (42:33) Filip Cruseman (David Printz, Henrik Nilsson), 4­–4 (54:20) Mattias Guter (Carl Persson, Joel Kellman) i spel fem mot fyra

Avgörande straff: 4–5 Aaron Palushaj

Skott: 32–28 (10–10, 9–10, 12–5, 1–3)

Utvisningar: Karlskrona 6x2 min, Brynäs 5x2 min

Domare: Morgan Johansson och Johan Magnusson

Publik: 3903

Rasmus Kågström