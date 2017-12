Brynäs förlänger med lovande löftet: "En ovanlig talang"

Under hösten har Marcus Westfält slagit sig in i Brynäs representationslag och har på 16 matcher i SHL noterats för två assist samtidigt som han på tio matcher i J20-laget skickat in sex mål och åtta assist.

Och i förra veckan kunde Hockeypuls berätta att junioren inom kort skulle skriva på ett nytt kontrakt med Brynäs efter att Alexander Bjurström skrivit på sitt A-lagskontrakt.

Ett kontrakt som nu är påskrivet.

Under fredagen meddelade Brynäs att Westfält skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2020-21.

– Känns jätteroligt, det är för mig en stor möjlighet. Jag kommer fortsätta arbeta hårt för att få mycket speltid och utvecklas som hockeyspelare säger Marcus Westfält till klubbens hemsida.

För Plus-kunder: Brynäs skriver A-lagskontrakt med juniorstjärnorna: "Det är såklart bra att regeln finns"

Brynäs sportchef, Stefan Bengtzén, är glad över att kunna knyta upp ytterligare en klubbens talanger inför framtiden..

– Det känns fantastiskt roligt och glädjande att vi kan skriva rookiekontrakt med våra egna juniorer. Det är ett tecken på att vi har en väl fungerande verksamhet och producerar talanger till vårt herrlag. Just Marcus är en väldigt spelskicklig och smart spelare. Han kan utläsa och förstå spelsituationer och på så sätt har han en ovanlig talang som är svår att träna upp, säger Stefan Bengtzén.

