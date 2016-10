Brynäs förstakedja letar formen – Nick Johnson riktigt besviken över insatsen

Johnson kom ut ut ur omklädningsrummet direkt efter matchen med sin dotter i famnen. Hon var enda anledningen till att han log överhuvudtaget.

För annars var han ovanligt dyster.

– Vi måste formera om på något vis och vi har väldigt mycket att jobba på. Jag är riktigt besviken och alla tre i kedjan gjorde en riktigt dålig match. Liksom hela laget.

Nick öste in mål ifjol och blev med sin 22 fullträffar bästa målgörare i hela ligan. Efter fyra matcher letar han fortfarande efter formen och målen. Två assist i premiärmatchen mot Frölunda är det han mäktat med så här långt.

Jonathan Granström är tillbaka och hans jobb och slit kan man inte klaga på. Tomas Zaborsky har haft ryggproblem och stod över segermatchen mot Örebro men var nu tillbaka igen.

Han letar också efter formen och själv sa han förra veckan att han hittills bara ha gått på 70 procent av sin kapacitet. Så såg det tyvärr ut mot Linköping också.

– Vi har några dagar på oss att jobba ihop oss och har sedan två tuffa matcher. Då måste det bli väldigt mycket bättre för nu var vi riktigt dåliga, sa Johnson besviket.

Hittills har Brynäslaget också varit aningen ojämnt. I andrakedjan har Daniel Paille och Kevin Clark levererat både poäng och riktigt bra spel medan Pathrik Westerholm också letar formen och står poänglös efter fyra matcher.

Det gör inte brorsan Ponthus som på nytt gjorde mål när han kvitterade till 1–1 sent i första perioden. Hans kedja med Jesper Jensen och Oskar Lindblom har varit lagets klart bästa så här långt. Lindblom har gjort poäng i Brynäs alla fyra matcher.

Nu ska vi ändå säga att Brynäs inte var helt under isen och katastrofdåliga. Som sådant var det en jämn hockeymatch där det blev aningen stolpe ut till slut för hemmalaget. Det skapades chanser men pucken ville inte in.

– Det enda vi fick till var ett skitmål när pucken studsade på ett ben fram. Nåt annat klarade vi inte av, sa Johnson besviken på alla missade lägen.

Framför allt var det i mittenperioden som Brynäs kom upp och fick press på gästerna.

– Vi skulle ha avgjort det här då när vi verkligen skapade flera bra chanser. Men deras målvakt gjorde det bra och stod på huvudet flera gånger, sa backen Jonathan Pudas.

Han var absolut närmast att kvittera när Brynäs tog ut målvakten. Hans skott med två minuter kvar att spela tog klockrent i insidan av stolpen.

– Jasg såg inte alls var pucken tog vägen men hörde klangen. Det var väl en sådan match, suckade Pudas.

Brynäs brände fyra raka power play och när LHC sent om sider fick sitt första i slutet av matchen kom man nästan inte in i Brynäs-zonen. Förrän Henrik Törnqvist stack fram klubban på ett backskott och styrde in segermålet bakom förre Linköpingsmålvakten David Rautio.

Så var den lördagskvällen förstörd för Brynäs.