Brynäs hade lägena – men HV 71 var skäret före i första finalen

Mot Frölunda i den sjunde och avgörande semifinalen i fredags tog det 52 sekunder innan Brynäs tog ledningen.

I den första finalmatchen behövde HV 71 inte ens en halvminut för att hitta rätt.

Simon Önerud sköt in 1–0 bakom Felix Sandström och 2–0 kom efter ett stolpskott av Adam Almquist där Ted Brithén vallade in returen via Sandströms rygg.

HV behövde alltså drygt 12 minuter för att skaffa sig fördelar i finalen.

Men Oskar Lindblom reducerade i slutet av den första perioden, ett viktigt mål. I den andra perioden inledde Brynäs bäst och Lindblom med flera hade kvitteringslägen.

I stället kom 3–1 när Mattias Tedenby kontrade snyggt och tog sig in framför kassen och satte pucken.

Linus Ölund reducerade till 3–2 i tredje perioden, ett snyggt mål där pucken satt i krysset. Men HV var hela tiden ett steg före och när 4–2 kom kändes matchen avgjord.

Brynäs chansade och tog ut Felix Sandström men då kom 5–2 i tom kasse.

Ny chans för Brynäs på tisdag hemma i Gavlerinken.

Matchfakta och spelarbetygen

SM-final 1 i bäst av 7:

HV 71–Brynäs (2–1, 1–0, )

Första perioden:

1–0 (0.29) Simon Önerud (Martin Thörnberg, Erik Christensen).

2–0 (12.02) Ted Brithén (Pär Arlbrandt, Adam Almquist).

2–1 (19.42) Oskar Lindblom (Kevin Clark, Jesper Jensen), spel fem mot fyra.

Andra perioden:

3–1 (10.06) Mattias Tedenby (Anton Bengtsson, Filip Sandberg).

Tredje perioden:

3–2 (8.26) Linus Ölund (Jacob Blomqvist, Lucas Carlsson).

4–2 (9.42) Christoffer Törngren (Anton Bengtsson, Kevin Stenlund).

5–2 (18.26) Ted Brithén (Oscar Sundh, Anton Bengtsson), spel fem mot sex i tom kasse.

Utvisningar, HV: 3x2. Brynäs: 2x2.

Skott: 31–27 (13–8, 10–7, 8–12)

Domare: Mikael Nord och Mikael Sjöqvist.

Publik: 7 000 (utsålt).

Så spelade Brynäs med våra betyg

Felix Sandström (83,87 %) 3

David Rautio

Backar:

Ryan Gunderson 3

Marcus Ersson 3

Lukas Kilström 4

Marc Zanetti 3

Lucas Carlsson 2

Jonathan Pudas 2

Johannes Kinnvall sp ej

Förstakedjan:

Oskar Lindblom 5

Jesper Jensen 3

Kevin Clark 4

Andrakedjan:

Tomas Zaborsky 2

Pathrik Westerholm 3

Daniel Mannberg 2

Tredjekedjan:

Daniel Paille 2

Jonathan Granström 4

Juuso Ikonen 3

Fjärdekedjan:

Johan Alcén 3

Linus Ölund 4

Jacob Blomqvist 4

Extra forward:

Ponthus Westerholm 3

Snittbetyg: 4,58.

HV 71 leder med 1–0 i finalserien. Nästa match i Gavlerinken på tisdag kl 19.15.