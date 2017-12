Brynäs satte ”Bulan” på plats – krossade Luleå och tog femte raka segern

Tränaren Thomas "Bulan" Berglund valde att lämna Brynäs för Luleå inför säsongen. Under torsdagen ställdes han mot sin gamla klubb för första gången.

Då åkte hans Luleå på en stortorsk med 1-6 på hemmaplan.

- Det är svårt att känna något annat än uppgivenhet, sa han i C More.