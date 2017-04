Brynäs speciella stöd i finalen – profilerna hjälpte fansen på bortastå

Läs mer: Nytt bråk mellan Brynäs och HV – se tacklingen som startade allt

Ett svart hav tog över HV:s bortaläktare i Kinnarps Arena.

Flera Brynässupportrar reste nämligen till Jönköping, precis som i första finalmötet, för att stötta sitt lag i SM-finalen.

Skillnaden denna gång var att fansen fick besök av två bekanta ansikten: Jörgen Sundqvist och Sebastian Enterfeldt.

De båda har haft problem med skador under en längre tid och Enterfeldt lade tidigare denna säsong skridskorna på hyllan. Under torsdagskvällen visade de hur hårt hjärtat slår för Brynäs IF. Båda hade dragit på sig Brynäströjor och supportade laget från bortastå under hela matchen.

