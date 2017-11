Brynäs värvar NHL-meriterad forward: "Ett stort hjärta"

Under måndagen presenterades den NHL-meriterade forwarden Drew Miller av Brynäs IF.

Forwarden ansluter till klubben under veckan och förväntas träna med laget i nästa vecka.

– Miller är en riktig hockeyarbetare som främst kommer att bidra med erfarenhet och ett stort hjärta för att alltid finnas till för lagets bästa säger Stefan Bengtzén sportchef Brynäs IF till klubbens hemsida.