Djurgårdens blytunga segerryck – sänkte Brynäs i sista

Det märktes när Brynäs kom in i anfallszonen – det sköts för sällan och när det sköts sköts det vid lite fel tillfällen.

Det märktes när Djurgården skulle spela fem mot tre i över en minut – det hela slutade bara med att skottstarke Marcus Fagerudd bommade två gånger om och att Andreas Engqvist drog på sig en egen utvisning för att hindra en Brynäskontring.

Två lag vars säsongsstarter gör att de har svårt att lita på sin egen förmåga.

Djurgården kom till Gavlerinken utan fullpoängare under de tre första omgångarna, Brynäs i samma sits.

Tränaren Roger Melin hade talat allvar med sina spelare bakom stängda dörrar tidigare under veckan och var ändå skapligt nöjd efter första perioden – i alla fall med försvarsspelet.

– Där finns det inget att klaga på. Men anfallen måste bli lite längre. Och alltför många gånger försöker vi åka runt sista gubben. Vi måste lossa lite mer, sa Melin till Cmore.

Mer skott på önskelistan alltså, och gärna så det inte skulle bli alltför enkelt för målvakten Adam Reideborn.

Men skotten uteblev. Istället kom försvarsmissarna – och när Marc Zanetti inte lyckades få ut pucken ur egen zon smällde det till bakom Felix Sandström då René Bourque knackade in 1–0. Djurgården hade dessutom två frilägen som Sandström klarade.

När Brynäs till slut gjorde mål – enbart det andra i spel fem mot fem hittills denna säsong – var det förstakedjan som gjorde det i början av tredje. Jesper Jensen öste på mål och kämpade halvsittande in 1–1.

Hoppet om ett trendbrott släcktes sakta via ett skott som olyckligt styrdes in till 2–1 för Djurgården via Lukas Kilströms skridsko och ett som slank in till 3–1 från blå.

Brynäs testade med tom bur med tre minuter kvar – men har nu förlorat fyra raka matcher och bara tagit en poäng, den i premiären mot Växjö.

Matchfakta

Brynäs–Djurgården 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

Andra perioden: 0–1 (13.30) René Bourque (Patrik Lundh).

Tredje perioden: 1–1 (4.07) Jesper Jensen (Kevin Clark, Aaron Palushaj), 1–2 ( 12.44) Jesper Pettersson (Patrik Lundh, Andreas Engqvist), 1–3 (13.51) Marcus Högström (Linus Johansson).

Skott: 29–38 (10–5, 8–15, 11–18)

Utv, Brynäs: 2x2 min. Djurgården: 3x2 min

Domare: Mikael Nord och Morgan Johansson.

Publik: 4 582.

Så spelade Brynäs

Målvakter: Felix Sandström (David Rautio).

Förstafemman: Lucas Carlsson, Marcus Ersson – Johan Alcén, Jonathan Granström, Jacob Blomqvist.

Andrafemman: Jörgen Sundqvist, Ryan Gunderson – Aaron Palushaj, Jesper Jensen, Kevin Clark.

Tredjefemman: Lukas Kilström, Henrik Larsson – Samuel Asklöf, Linus Ölund, Alexander Bjurström.

Fjärdekedjan: Louie Caporusso, Mikael Johansson, Daniel Paille.

Extra back: Marc Zanetti.

Extra forward: Christoffer Liljewall