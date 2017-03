Domarlegendaren från Gävle får inte stanna som tv-expert: "Synd – trivdes jättebra"

"Kuben" Andersson har sedan 2015 använts som expert i C More-sändningarna för att diskutera domarfrågor. Då hade han precis avslutat en 26 år lång domarkarriär.

Men nu är det klart att han inte kommer fortsätta för tv-kanalen. Det berättar han för Sportbladet.

Orsaken ska vara att C More i stället haft med Christer Lärking från SHL:s "situationsrum", via länk.

– Ja, det stämmer. Jag fick beskedet att jag inte behövdes längre. Situationsrummet används i studion istället. Synd. Jag trivdes jättebra. Det var kul, och nyttigt, att förklara för tittarna hur domarna fungerar, säger han till Sportbladet.

Han gillar situationsrummets inspel i sändningarna, men tycker att han behövs där för att komplettera.

– Jag försökte komma med bra inspel om hur man ska se på olika regler och varför de finns. Situationsrummet har utvecklat ishockeyn i Sverige till det bättre och jag tycker den fyller en funktion, men jag tycker studion är i behov av en domarexpert också för att få en vettig dialog.