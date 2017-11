Effektivt Brynäs sänkte Örebro – har poäng i fyra raka matcher

I inledningen av matchen var det mycket Örebro på isen. Det åktes mycket skridskor som således skapade chanser framför David Rautio i Brynäs mål.

Att Lucas Carlsson i Brynäs tidigt utvisades för puck out gjorde också att Närkegänget växte. Det hjälpte föga för Brynäs att Örebros finne Sakari Manninen drog på sig en utvisning drygt sju minuter in i perioden. Hemmalaget var starkare inledningsvis och skickade iväg puckarna ut ur fara.

En tveksam utvisning kom efter drygt 13 minuter av matchen då Tom Wandell näst intill blir tacklad in i Brynäs målvakt och åker ut för målvaktsinterference. Brynäs jobbade sig in i matchen efter utvisningen och skapade trafik framför Eero Kilpeläinen i hemmakassen. Utdelning kom, dock inte efter hårt arbete eller vidare spel, med drygt en minut kvar av första akten då det skedde ett missförstånd mellan backarna i Örebro. Pucken skickades från bakom mål in framför egen kasse och där högg Samuel Asklöf.

Brynäs hade också ett skott i stolpen i första perioden som en del menade var inne i mål.

1-0 stod sig drygt åtta minuter in i andra perioden. Då utökade Brynäs sin ledning till 0-2- Välförtjänt? Knappast. Det var andra skottet i andra perioden på mål för bortalaget som Johan Alcén avfyrade, elegant serverad av Jacob Blomqvist.

Daniel Viksten hade ett skott i ribban för Örebro på ett friläge, en fin chans där grunden lades i ett fint spel av Örebro som också var det drivande laget även i den andra perioden. Utdelning kom så också. Reduceringen kom då Tyson Spink, tillbaka efter skada, bombade in pucken i Brynäs mål. Knappt tre minuter senare kom så kvitteringen som hängde i luften. Lite rörig situation som ledde till att Glenn Gustafsson var sist på pucken och utjämnade för Örebro.

Tredje perioden drevs också spelmässigt av Örebro ånyo och David Rautio i Brynäs mål hade det långa stunder hett om öronen. Med knappt fem minuter kvar kom avgörandet-för Brynäs. Trots ett märkbart spelövertag stora delar av matchen för Örebro var det bortalaget som nätade på nytt. Juuso Ikonens mål, rakt upp i krysset, visade sig vara matchavgörande för bortalaget som vann i Örebro. Hemmalaget plockade målvakten men kom aldrig närmare.

Brynäs har nu poäng i fyra raka matcher, men har mycket att förbättra enligt den avgörande målskytten Ikonen.

- Vi har mycket att förbättra men vi är på väg åt rätt håll. Vi måste jobba mycket med defensiven, sa matchvinnaren till C More efter matchen.

OSKAR DANIELSON FROST

MATCHFAKTA

Örebro HK-Brynäs IF 2-3 (0-1, 2-1, 0-1)

Första perioden: 0-1 (18:42) Samuel Asklöf (Marcus Westfält).

Andra perioden: 0-2 (26:11) Johan Alcén (Jacob Blomqvist). 1-2 (33:36) Tyson Spink (Libor Hudacek, Victor Bartley). 2-2 (36:42) Glenn Gustafsson (Gustav Backström, Marcus Weinstock).

Tredje perioden: 2-3 (54:55) Juuso Ikonen (Jacob Blomqvist).

Skott: 32–23 (9–10, 14–7. 9–6)

Utvisningar: ÖHK 2x2, BIF 4x2

Domare: Marcus Linde och Mikael Holm

Publik: 5 347