Efter tumultet i rond 2 – Brynäs skramlar ihop forwardsbesättningen inför avgörandet: "Får se vad vi kan sätta ihop för gäng"

Det hettade till ordentligt i den andra åttondelsfinalen mellan Brynäs och Luleå under onsdagen. Två Brynässpelare åkte på hjärnskakningar när Luleå vann med 2–1 och mycket av efterspelet handlade om Daniel Sondells tackling på Johan Alcén som kan ha avslutat den sistnämndas säsong. Den andra Brynässpelaren som ådrog sig en hjärnskakning var Ludvig Nilsson. Sondells tackling på Alcén anmäldes till disciplinnämnden och under torsdagen kom beskedet att Luleåbacken stängs av i tre matcher.

– Det är jättetråkigt att det blir skador och hjärnskakningar och så där. Det är jättetråkiga situationer med Johan och Ludvig. Det är alltid tråkigt med skador, men tyvärr finns ju den risken alltid och vi får försöka lösa det på bästa sätt, säger Brynäs assisterande tränare Janne Larsson till Sporten och Hockeypuls efter lagets torsdagsträning.

Även Marcus Ersson fick en tackling som gav Luleåspelaren Emil Larsson – son till Brynäs assisterande coach – 2+10 minuters utvisning. Ersson kunde dock spela vidare och var med på torsdagsträningen. Det står 1–1 i matcher och till den tredje och avgörande åttondelsfinalen i Luleå under fredagen får Brynäs tillbaka Lucas Carlsson som varit avstängd i fem matcher. Laget har därmed samtliga backar tillgängliga för spel.

– Det är skitkul att vara tillbaka. Jag har väntat länge på det här. Det ska bli skitroligt. Man känner av att det är väldigt mycket fokus nu inför den här matchen. Och vi är jäkligt fokuserade och det ska bli jäkligt roligt, säger Carlsson.

Carlsson missade de sista omgångarna i grundserien och har fått sett på från sidan när hans lagkamrater spelat slutspel. Backen kliver rakt in i hetluften under fredagen.

– Absolut, det är som det ska vara. Det har varit lite tråkigt att sitta i soffan och kolla. Nu vill man in i hetluften direkt. Det har varit jämna matcher med mycket kamp. Kanske inte så jäkla mycket spel utan just kamp. Det har varit helt okej från vår sida men vi har vår bästa match kvar.

Nu är det kniven mot strupen som gäller?

– Ja, och så var det för oss förra året också. Vi vet vad som väntar. Vi är väldigt fokuserade och väldigt laddade. Vi hoppas på en jäkligt bra match. Luleå kommer sätta emot bra men vi är redo, säger Carlsson.

Ett antal spelare var inte på is på Brynäs träning, utöver de skadade spelarna. Kevin Clark, Jonathan Granström och Simon Bertilsson var inte på is. Det var inte heller Alexander Bjurström som kallats hem från sitt lån hos Almtuna. Däremot var Aaron Palushaj på is och bekräftade för Sporten att han kommer att spela mot Luleå. Även Daniel Mannberg var på is men i röd tröja och hans medverkan i fredagsmatchen är ännu osäker.

– Från att det var alla backar som var borta så är det nu forwards som saknas. Det svänger snabbt. Det var några som behövde vila men som kommer vara redo för match. Vi får se hur det blir med Bjurström, det har vi inte pratat om riktigt. Vi har några frågetecken och får se vilka som kan vara med. Vi ska in och försöka reda ut dem nu och så får vi se vad vi kan sätta ihop för gäng. Det är bara att bita i det sura äpplet och ladda om och komma in med en jäkla energi där uppe, säger Larsson.

Så kan Brynäs ställa upp i avgörandet mot Luleå:

Målvakter: David Rautio, Linus Fernström.

Förstafemman: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Kevin Clark, Jesper Jensen, Jesper Boqvist.

Andrafemman: Elias Fälth, Lukas Kilström – Aaron Palushaj, Linus Ölund, Juuso Ikonen.

Tredjefemman: Jörgen Sundqvist, Lucas Carlsson – Jacob Blomqvist, Jonathan Granström, Alexander Bjurström.

Fjärdekedjan: Samuel Asklöf, Marcus Westfält, Christopher Liljewall.

Extra back: Marcus Ersson.

Extra forward: Daniel Mannberg.

