En brottningsmatch mellan tungviktare – och Växjö kopplade vinnande greppet

Roger Melin sa alldeles innan nedsläpp i en sista intervju att han ville se spelarna "ta initiativ".

Han fick se spelare som stod stilla under de första två minuterna. Kanske berodde det på att Växjö faktiskt rivstartade på ett nästan överpresterande sätt, men puckarna ven runt David Rautio som var den ende brynäsare som var vaken från start.

Tur det.

Lukas Kilström åkte ut, Växjö mobiliserade ytterligare kraft, hemmapubliken vädrade 1–0 – men märkligt nog var det då som Brynäs kom in den här premiären.

Med hjälp av rejält slarv hamnade Jonathan Granström helt ensam med Viktor Fasth i numerärt underläge – kanske borde han åkt lite längre, kanske hade han inte riktigt kraften – och bankade ett slagskott så det skakade i kortplanksplexit.

Det där gav Brynäs vetskapen om att det går – och Jacob Blomqvist viftade till och med på straff när han lite senare drogs ned framför buren. Väl optimistiskt, men Växjö åkte på en utvisning som tog Brynäs ytterligare ett steg in i det här.

Allt detta ledde till slut fram till att Samuel Asklöf blev överraskande förste Brynäsmålskytt denna säsong. Mikael Johansson svävade in med pucken i zon, la den tillbaka till Juuso Ikonen som sköt.

Asklöf styrde mycket elegant in 1–0 efter sex minuter.

Det där gav dock inte ytterligare Brynäsdominans, Ikonen drog istället på sig två utvisningar i rad och Växjö träffade ribban en gång under vardera utvisning. Man kan säga att hemmalaget sköt in sig, och efter 17.31 bombade Arvid Lundberg in 1–1.

Den vrålande hemmapubliken hann tystna igen innan första perioden var över, när Aaron Palushaj trixade in 2–1 via Fasth drygt minuten senare sedan Nils Carnbäck dragit på sig en tripping.

– Högt tempo, och vi ska försöka behålla det tempot i andra, sa Palushaj till Cmore i första paus.

Och visst gjorde Brynäs det, var klart vassare i spelvändningarna... innan Växjö vände spelet på ett fullständigt överrumplande sätt och Janne Pesonen höll undan för Lucas Carlsson och lyfte in 2–2 efter ett djupledspass som skar över hela banan.

Vilket lag som helst skulle ha kunnat koppla grepp om det här – nu blev det Växjö, som i ett powerplay fick onödig bonus då Johan Alcéns klubba gick av. När han gav sig av för att byta/skaffa ny utnyttjade hemmalaget detta skoningslöst och levererade 3–2.

– Jag fick väl inte på nån riktigt bra träff men den gick ju in i alla fall, sa debutantbacken Joel Persson till Cmore.

Det hade ju varit olyckligt om det där klubb-brottet blivit avgörande. En hög klubba i ansiktet på Palushaj och ett direktskott från blå från Lucas Carlsson sopade bort den farhågan.

Matchen gick till förlängning och, ganska logiskt trots fem mot tre i 48 sekunder för Växjö i förlängningen, straffar.

Där var det bara Janne Pesonen som gjorde mål. Kevin Clark, Aaron Palushaj och Lucas Carlsson missade allihop.

Matchfakta

Växjö–Brynäs 4–3 e sd(1–2, 2–0, 0–1, 0–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (6.01) Samuel Asklöf (Juuso Ikonen, Mikael Johansson), 1–1 (17.31) Arvid Lundberg (Linus Fröberg, Adam Brodecki), 1–2 (18.36) Aaron Palushaj (Kevin Clark, Ryan Gunderson), spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2–2 (8.50) Janne Pesonen (Linus Högberg, Daniel Rahimi), 3–2 (18.21 ) Joel Persson (Elias Pettersson, Janne Pesonen), spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 3–3 (12.08) Lucas Carlsson (Lukas Kilström, Louie Caporusso), spel fem mot fyra.

Avgörande straff: 4–3 Janne Pesonen.

Skott: 27–23 (8–10, 10–7, 5–5, 3–1, 1–0).

Utv, Växjö: 6x2 min. Brynäs: 9x2 min.

Domare: Morgan Johansson och Mikael Holm.

Publik: 4 755.

Så spelade Brynäs:

Målvakter: David Rautio (Felix Sandström).

Förstafemman: Simon Bertilsson, Ryan Gunderson – Aaron Palushaj, Jesper Jensen, Kevin Clark.

Andrafemman: Lukas Kilström, Henrik Larsson – Daniel Paille, Mikael Johansson, Juuso Ikonen.

Tredjefemman: Jörgen Sundqvist, Lucas Carlsson – Samuel Asklöf, Linus Ölund, Louie Caporusso.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Jonathan Granström, Jacob Blomqvist.

Extra forward: Christopher Liljewall.

Extra back: Marc Zanetti.