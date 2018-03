Fansen har bestämt sig – stjärnan ska vara kvar: "Pengarna är öronmärkta"

► Hockeypuls på App Store ► Hockeypuls på Google Play

Inför säsongen 15/16 startade två supportrar tillsammans med Brynäs IF, en insamling under namnet "Fansens värvning". Fansen samlade helt enkelt in pengar som skulle gå till en ny spelare till Brynäs. I år har man dock bestämt sig för att agera lite annorlunda. Nu vill man nämligen ha kvar en spelare som redan finns i laget. Poängkungen Aaron Palushaj.

Förutom en swishkampanj har man även samlat in namn från supportrar som vill ha stjärnan kvar – man sedan skrivit ned alla dessa på en lista som överlämnades till amerikanen under onsdagen.

Se när Aaron Palushaj mottar listan med namn i spelaren nedan.

Första säsongen landade summan på 122 433 kronor och pengarna bidrog till att Terry Broadhurst hämtades in från Skellefteå.

Men Broadhurst blev inte riktigt vad fansen hade hoppats på. Många var besvikna över att man hämtade in en bänkad spelare från en seriekonkurrent. Floppvärvningen Broadhurst kom på lån från Skellefteå och skrapade ihop en poäng på tio matcher. Amerikanen lämnade efter säsongen och swishguldet blev till sand.

Säsongen efter kraftsamlade fansen när man bara skulle ha hem guldhjälten Ryan Gunderson från KHL-laget Dinamo Minsk. Över 200 000 kronor samlades in och the man with the golden Gun(derson) kom hem till Gävle och Brynäs igen.

Den här säsongen handlar Fansens värvning inte om att värva nytt. Nu handlar det om att övertyga någon som redan spelar i Brynäs att stanna.

Fansen har bestämt sig. Poängkungen Aaron Palushaj ska vara kvar.

– Vi har mailat Stefan Bengtzén och han har lovat att pengarna vi samlar in ska öronmärkas till Aaron Palushaj och förhoppningen är att han ska skriva på för en säsong till, säger Marie Nilsson, administratör för Facebooksidan Fansens Värvning 3.0.

I skrivandets stund är swishsumman uppe i cirka 68 000 kronor.

Tillsammans med dottern Emma Högberg har de under två dagar suttit och handskrivit ihop 732 namn på 6,5 meter papper. Huvudpersonen själv blev märkbart berörd över fansens initiativ.

– Wow, vad många namn, utbrister Palushaj när han med hjälp av Emma rullar ut listan.

– Vad häftigt, tack så mycket. Jag kan inte lova någonting, men om jag stannar i Sverige lutar det åt Brynäs, säger stjärnan.

Amerikanen kom inför denna säsong och har gjort ett starkt intryck på de flesta som har med Brynäs att göra.

– Det handlar inte bara om hur han är på isen, utan även utanför. Han ställer alltid upp för fansen och tar sig tid att prata med oss. Vi uppskattar det jättemycket, säger Marie Nilsson som satt uppe till klockan två på natten under tisdagen för att hinna blir klar med listan.

Fakta

Aaron Palushaj

Ålder: 28.

Från: Michigan, USA.

Position: Forward.

Skjuter: Höger.

Klubbar i karriären (urval): University of Michigan, Colorado Avanlanche, Montreal Canadiens, Lehigh Valley Phantoms, Dinamo Minsk, Brynäs.

Aktuell: Fansens drömvärvning inför nästa säsong.

Poäng SHL: 19+26, Slutspel: 1+3.