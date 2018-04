Glenn Hellström – massören som aldrig lämnade bänken: "Jag är engagerad – och bra på att åka buss"

Mitt i jobbet med något helt annat blir ett svartvitt foto liggande på mitt skrivbord.

Ett riktigt fotografi.

Jag tittar, skrattar igenkännande som man gör åt gamla bilder med frisyrer som levde ett eget liv och påminner om idrottsmän som för länge sedan duschat och gått hem.

Och jag tänker, att det här ska jag visa Glenn Hellström, för det är han på bilden, nån gång när jag träffar på honom. En del tycker det är kul med gamla foton, andra inte.

Sedan vänder jag på fotot, och ser att det är taget 1978. Två år innan jag själv började som sportjournalist.

Höll han på redan då? Det är i alla fall GIF-spelare på bilden, den ena är Tommy Bergström – det ser jag.

Bilden blir liggande. Annat kommer i vägen. Ni vet hur det är. Annat ska skrivas, viktigare.

Men sedan en kväll skymtar en bekant figur i den där CMore-bilden i pausen från omklädningsrummet från en Brynäsmatch i Karlstad.

Där är han igen. I färg nu, och i rörlig bild. Stående med en kaffemugg i handen, och storsnusen innanför läppen och han snackar och han snackar.

Glenn Hellström.

Fortfarande alltså.

Jag kan nog inte bara skicka över den här bilden via sms eller mejl. Jag måste nog fråga något också. Kanske intervjua. Kanske skriva.

Även om just Glenn Hellström numera bara, i medieträningens tidevarv, säger "snacka med Bengtzén" när han blir tilltalad om den eller den Brynässpelarens skada.

Men jag knackar på dörren ändå. Och jag är välkommen.

Jag kliver in.

Det puttrar i kaffebryggaren och medan elden tar sig i kaminen försöker jag intervjua Glenn Hellström som börjar med att sammanfatta allt så här:

"Jag kan egentligen bara två saker; jag är oerhört engagerad och jag är bra på att åka buss."

Sedan pratar han oavbrutet, nej avbrutet av några telefonsamtal, i ett tempo som Brynäs säkert försöker spela i.

Glenn Hellström, massör – står det på Brynäs hemsida.

Det står Glenn Hellström, företagaren; Glenn Hellström, kommunisten som suttit i kommunstyrelsen i Sandviken, Glenn Hellström, beteendevetaren och en massa annat i mina virriga anteckningar.

Och det brinner till direkt. Långt utanför Gavlerinkens slutna hockeyvärld.

– Märkligt va? Jag är vänster. Kommer alltid att vara vänster. Ändå jobbar jag i det mest kapitalistiska som finns, elitidrotten – här finns inga skyddsnät.

– Men vi behövs, det är därför som jag känner att jag är en länk i en spännande kedja.

Behövs?

– Vi som jobbar med elitidrott. Det skulle lika gärna kunna vara Cirkus Scott. Vi slår upp tältet, vi flyttar runt och håller på så där. Så länge det roar massan, så kan vi fortsätta.

– För det är bara att inse att elitidrott, underhållning behövs. Det behövs andningshål, något att snacka om, för att orka gå och jobba. Det värsta problemet är ju tristessen. Så fungerar systemet.

– Men egentligen gör vi ju inget, avbryter han sig själv med ett skratt.

– Vi är ju ingen industri som producerar direkt och exporterar direkt, ja några hockeyspelare då och då förstås – men de får vi ju dåligt betalt för.

Pratar du så här när spelarna ligger på massagebänken också?

– Om jag gör? Det kan hända att jag avbryter behandlingen och går runt och bara står och mässar.

– Det värsta jag vet är när de säger att jag är naiv. Då går jag i gång ordentligt. Det här är viktigt för mig. Du behöver inte tycka som jag, eller ha samma lösning. Men jag utgår alltid ifrån att ditt uppsåt är gott.

– Jag kan säga till spelare, framför allt de som är ledande: "Det sitter en 18-åring bredvid här och lyssnar. Du får tycka vad du vill, men säg det inte inför folk som ser upp till dig av andra anledningar."

Allt får sin behandling på massagebänken.

Av händer som generationer av idrottsmän först i Gefle IF och sedan Brynäs har passerat genom, och av en 62-åring som gjort sin egen klassresa utan att glömma var han klev på.

Alla heter Glenn i Göteborg.

Alla heter inte Glenn i Kungsgården.

Utom Glenn Torbjörn Hellström, född den 19 november 1953.– Mamma är från Kungsgården. Pappa är från bruket, från Sandviken. Jag har alltid bott här i Kungsgården, jag är väl en bruksgrabb på nåt sätt.

– Varför skulle jag flytta. Jag trivs ju här. Jag är ju hemma här. Alla vet vem jag är, ingen bryr sig om hur jag är. Det är väl trygghet. Eller feghet? Spelar det någon roll?

Han som har ägnat så många timmar, så mycket energi och så mycket helande kraft åt att få elitidrottsmän att bränna smärtan ur kroppen orkade i alla fall ingenting själv.

– Jag var mycket sjuk som barn. Jag kunde inte anstränga mig, inte springa omkring på en fotbollsplan med min astma. Barnsjukhuset i Gävle, där bodde jag jättelänge som liten.

Så pappa tog med den lille, spinkige Glenn till Jernvallen där han själv hade boxats som ung.

– Jag lärde mig slåss utan att vara elak, säger jag själv. Elak för mig, det är att vara rädd. Att boxas är att ha kontroll. Jag mådde bra av att boxas. Det där var min stora kontakt med idrotten som grabb.

Och sedan, håll i simborgarmärkena nu, skulle Glenn egentligen bli...badmästare.

– Jag behövde ju tjäna pengar, jag var ju ingen studiebegåvning. Så på nåt sätt fick jag hoppa in som badvakt på Strömbadet, jag fick till och med dispens för simlärarexamen som man måste vara 18 för – och så skulle jag bara behöva gå en utbildning i Helsingborg för att få jobb på Valbobadet som var nytt då.

– Helsingborg. I sex månader. Jag mådde dåligt. Det fixar jag inte. Inte jag. Jag är ju sandvikare, från Kungsgår'n.

Extraknäcket på lördagarna skvalpade in och ändrade tidslinjen. Det i romerska badet på Strömbadet.

– Jag tjänade en veckolön där, i dricks genom att gå och köpa öl. Bockens vita starköl. Och göra lite annat, som att massera folk. Det var så det började.

– Brynäs hockeykillar kom dit på lördagar för att koppla av. Men inte kände jag igen nån av dom, hockey var ju inget för mig. Jo, jag visste att jag var släkt med Håkan Wickberg och han kände mig och hejade och snackade. Men det var väl inget konstigt med det.

Det är alltså inte här som Brynäs IF kliver in i Glenns liv. Det är någon helt annat.

– Jag upptäckte där på romerska att jag var bra på det där. Jag masserade, tröck – och det kändes bra för folk.

– Och så kom det en kille som farsan kände som var från Sandviken och hade hjälpt SAIK. En riktigt skön kvacksalvare, egenlärd kiropraktor, kotknackare.

Hans Westlund. Hans "Hyddan" Westlund, känner du igen namnet?

Jag ruskar på huvudet. Före min tid. Långt före. Långt, långt före.

Men tydligen en person med starka nävar, tydliga synpunkter – och en förmåga att få folk att fatta sitt eget bästa. För han sa:

"Men du Glenn. Inte ska du bli nån jävla badmästare. Följ med mig nu, så ska jag lära dig så du blir kung."

– Jag hade suttit och åkt fram och tillbaka till Gävle på min lättviktare. Nu fick jag åka med "Hyddans" Cadillac hem till honom i Norberg, där han hade mottagning.

Det var folk på mottagningen hela dagarna. Och jag lärde mig. Massor. Allt. Han var ingen teoretiker, han sa att "är det så här så gör du så här – och är det så här gör du så här".

Och plötsligt bar det norrut. Och in i fotbollsvärlden. Men inte den i Gävle. Inte direkt.

– IFK Sundsvall. "Hyddan" hjälpte ju Giffarna, men fixade så att jag fick hjälpa IFK och jag var med på några läger och det var så jag kom in det här med lag.

– Även efter att jag hade börjat i GIF som var en konkurrent var jag med, medan IFK byggde upp sitt kanonlag med Olle Nordin, Reine Almqvist och Bosse Börjesson där på 70-talet.

Nyckeln till GIF hette dock Parling, känt idrottsnamn i Gästrikland.

– Mats Parling. Han spelade i Giffarna och när han gick till GIF så tipsade han om mig.

Och här börjar det. Verkligen. Glenns intima förhållande med Gefle IF och Brynäs IF som fortfarande är levande och livslångt.

Det börjar med ett vrål.

Första träningen. Första mötet med framtiden. Första mötet – med "Liston" Söderberg. Det skedde nån gång en höst i det där ballongtältet som stod på Sätravallen och som var det närmaste en inomhushall för fotboll som fanns i Gävle.

Tältet var uppblåst med tryckluft, och det fanns en luftsluss där man gick in och ut – så att inte tältet skulle kollapsa.

– Det första som hände när jag gick in genom dörren var att jag hörde "Liston" skrika:"Å du din jävla odugling, du drar åt helvete ut härifrån och jag vill aldrig se dig mer"

– Det var inte mig han skrek åt alltså. Det var Gefle IF:s stora stjärna på den tiden. Men jag tänkte – vad är det här? Är det alltid så här?

Medan "Liston" skrek, talade Thorgny Axelsson med ett annat tonläge i Gefle IF.

Den Axelsson som var ordförande, ledare och Gefle IF under så lång tid.

– Han var som en pappa för mig. Thorgny var den sanne idrottsledaren. Såna som Thorgny finns inte längre. Han borde vara med i varje bok om idrottsledarskap.

– Det var tufft när Thorgny gick bort i cancer. Aldrig ett ont ord. Alltid lugn, alltid trygg – men också alltid så fruktansvärt nervös.

– Vi spelade en oerhört viktig match mot Ope på Torvallen uppe i Östersund när vi gick upp i allsvenskan 1982. Vi behövde en poäng för att gå till kval, och i slutet så skjuter en Opespelare Bjarne Holmgren, som står på mållinjen, rätt i huvudet. Hade Ope gjort mål där hade det inte blivit någon allsvenska.

– Bjarne, han mindes ingenting.

– Och Thorgny, han såg inget. Han var så nervös att han fick vända sig bort i nån buske för att kräkas.

Nånstans just där, med det där skottet i slutsekunderna hände något mer också.

Något som skickade Glenn Hellström vidare – egentligen på okända marker.

– Bjarne gick till och med omkring med en stödkrage, en sån där med skruvar och allt och skulle opereras. Dom skulle gå in genom munnen och operera i nacken, fattar du? Så otäckt.

– Men på nåt sätt fick jag tag på en kille i Malmö, en sån där som inte finns på kartan. En som hållit på med hästar, och sa "tryck här, och tryck här" – och det fungerade. Det behövdes ingen operation. Bjarne kunde spela, han kunde fortsätta karriären jättelänge.

– Och jag lärde mig något nytt. Att det ofta sitter i musklerna. Och att se andra metoder. Sedan dess har jag inga problem med det, att vara öppen för andra behandlingsformer. Har spelaren gått hos nån klok gubbe nånstans tidigare, ja men fortsätt med det då. Jag mår inte illa av det, jag har ingen prestige.

– Fast vi kan ju inte gå ut och berätta om sånt här. Det fattar du väl?

Nej, varför skulle ni göra det? Ni berättar ju inte ens om någon har brutit en nagel numera?

– Haha, så har det blivit. Vi är jättehemliga med skador. Överkroppsskada. Underkroppsskada. Mer får du aldrig ur mig.

Jodå.

Plötsligt, när jag läser på påsen att det är just bröd från Berglunds bageri där i Kungsgården han bjuder på, säger Glenn:

– Jag hör dåligt, så om musiken är för hög så säger du till!

Sedan får han igång datorn och spellistan och det är inte alls högt – men Glenn pratar på medan han mixtrar med spellistan och letar efter något speciellt. Något klassiskt, verkar det som.

– Jag har aldrig haft några idoler. Jag har alltid tyckt att jag umgåtts med jämlikar. Jag är aldrig imponerad av någon. Alla är människor för mig. Jag är väl beteendevetare innerst inne. Jag vill klura ut hur folk är, hur de fungerar.

– Jo, vadå, två idoler har jag förresten. Cassius Clay och John Lennon. Jag är ju Beatlesfreak. Har alltid varit. Kan du fatta att de bara höll på i tio år?

Det är väl en retorisk fråga, men jag svarar nej ändå. Det känns som det är det jag ska svara, men jag förstår att det inte är första gången som Beatles hörs i högtalarna.

Beatles är för evigt för många.

Glenn är tydligen en av dem.

Det var bättre för. Det var roligare förr.

Det där kan man diskutera hur länge som helst.

Glenn vet i alla fall en sak.

Det var fullare förr.

– På den tiden. På 70-talet. Då lärde man sig dricka när man kom med i A-laget. Och då snackar jag inte om några starköl som pyste i bussen på väg hem. Det var kvartingarna som kom fram, och korken kom av.

– Det låter hemskt när jag säger det, men det är ju löjligt numera när det blir skandal om nån spelare sitter på en restaurang efter en match och tar en öl.

– Tänk när man stannade tåg och slängde av spelare för att de var för fulla. Det hade varit något nu det?

Det här sammanfattar i alkoholprocent den tiden.

– Vi hade en duktig spelare i GIF, och precis i en träningsmatch före vi skulle åka på vårens läger så får han en ruskig smäll och blir liggande på plan och jag sprang ut med min väska och jag ser ju att det där knäet inte är som det ska vara.

– Och han bryr sig inte om det. Han säger bara: "Vad du än gör – JAG SKA MED PÅ DET HÄR LÄGRET!"

– Jag bar honom av planen, och in i bussen. Och visst var han med. På allt, utom träningarna kanske.

Ändå:

– Det här var det ingen skillnad på. Det ställdes krav, killarna var hårda mot varandra. Det var tufft.

Sedan säger Glenn:– Jag var själv med i AA under tio år, och gick på möten.

Kan jag skriva det?

– Javisst. Det var viktigt för mig. Jag skäms inte för det. Tvärtom.

Nånstans där i slutet av 70-talet förändras dock mycket. Glenn sätter namn på det.

– Det var när de unga killarna från Norrland kom till GIF. Mats Olausson, Roger Johansson, Bjarne Holmgren, Kent Hansson, Lennart Elimää. De där grabbarna ville något mer med sin idrott.

– Det blev mer professionellt, även om pengarna inte fanns. Och i GIF kom sedan killar som Mikael Källström och Janne Thunell in. De visste vad de ville. Saker förändras inifrån.

Plötsligt är det en Beatleslåt på spellistan. Och Glenn säger, följ med och kolla!

Vi går uppför trappan. Det är tvärmörkt, tills Glenn famlat klart och hittat strömbrytaren och det blänker till i ett hörn.

– Det där är samma trumset, exakt faktiskt, som Ringo Starr hade. Ett Ludwig. Jag hade det utlånat, men nu har jag suttit och putsat upp det.

Spelar du?

– Ja, varje onsdag. Jag har en kompis som faktiskt är riksspelman, Tony Wrethling. Han är bra, jag är inte lika bra. Men vi spelar ihop, han på sologitarr och jag på trummor. Det är min meditation. Det måste jag ha för att få distans.

Bredvid trumsetet ligger några inramade foton av Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney och George Harrison.

– De följde med Beatles vita album när man köpte det. Jag hittade på dom för nåt år sedan. Nånstans ska de hänga här uppe, jag ska bara måla om först. Men upp ska dom.

Glenn Hellström. Egenföretagare i mjuka frågor. Men inte hårdhudad affärsman.

Långt ifrån.

– I början, innan jag blev anställd, var det väl en byteshandel. Jobbet i GIF och Brynäs gjorde att jag syntes i tidningarna. Jag har aldrig behövt annonsera, jag har fått PR ändå.

– Bara tur alltså, för jag kan inte sälja nånting. Jag är urusel på det. En gång fick jag panik när jag satt i en källarlokal och hade berg av kartonger med fotbollsskor runt omkring mig. Det här fixar jag aldrig.

Va, vadå?

– Stefan Lundin och jag hade ett företag ihop. Glenn&Stefans Fotbollspraktik. Vi skulle sälja en ny fotbollssko, bland annat. En Karhu kom med i...känguruskinn. Vi fick chansen att låta fyra lag i Gävle testa skon, och höll på med en stor enkätundersökning av den bland spelarna – och sedan skulle vi ju sälja den här superskon.

– Och precis när vi tagit hem alla skor, då värvar Halmstad Stefan – och där satt jag och inte visste vad jag skulle göra.

– Tror Stefan hängde kvar en stund och såg till att vi tog oss ur det där.

Känguruskinn?

– Ja, inte funkade det där heller. Skorna var alldeles för höga och var inte stabila. Det blev aldrig nån succé. Men jag tog mig upp ur den där källaren i alla fall.

Tydligen. Och en rättelse, eller korrigering, är på sin plats. Om affärsmannen Hellström.

– Säg så här då. Jag är entreprenör. Jag är en skeppsbyggare. Jag har byggt många skepp, men det är få jag har sjösatt. Och nåt har jag fått i sjön – men det sjönk. Jag tror jag ska skriva en bok. Där kan jag berätta om när jag trodde jag skulle bli miljonär.

Inte nu?

– Nej, du får vänta – men det är ju ganska intressant att när jag var 61 och trodde att jag skulle börja varva ned – då köpte jag ett spa.

Plötsligt en kväll ringde telefonen hemma i Kungsgården.

– Det var kungen – så kände jag.

Jag skriver för att förtydliga att året var 1988 och att det var Lennart Hovelius, ortopedläkaren med Brynäs i sitt idrottshjärta:

"Nu lär du väl för fan ta och börja ägna dig åt en riktig sport".

– Jag som aldrig själv spelat hockey och knappt kunde åka skridsko. Men du fattar väl, Hovan var ju en stor legendar.

– Han ville värva mig. Jag blev sååååå smickrad.

– Det fanns inte på kartan att tacka nej. Inte till Hovan. Jag har tackat nej till Tre Kronor senare, och aldrig mer fått frågan – men här var det inget snack.

"Hyddan" Westlund. Thorgny Axelsson. Lennart Hovelius. Det känns som vi är framme i något som känns som nutid.

Eller vi kan kanske kalla det Micke Sundlöv-tid.

– Han tillhör de där, även om de var fadersgestalter på olika sätt. Sundlöv har blivit en vän som jag har växt ihop med. Jag kan känna att jag saknar honom.

– Tänk hur han var som spelare. Ett jävla frö, han var så besvärlig. För alla. Jag var den ende som kunde prata med honom före en match, och till och med under en match.

– För mig är det här när han blev sportchef det största som hänt Brynäs. Han, sportchef? Så rätt det var.

– Han var ju så kunnig. Han besatt alla sidor. Han som hade krigat, blött, hatat med spelarna. Plötsligt var han deras chef.

– Jag känner ingen, och jag menar verkligen ingen, som kan bjuda på saker utan att vilja ha något tillbaka som Sundlöv kan. Han var så med alla. Såg allt. Brydde sig. En fantastisk kamrat, som aldrig sviker.

– Sedan är han ju en bulig typ och spontan och kan bränna av någon på mitten.

Hur många gånger har inte du fått höra "Är du dum i huve?". Exakt. De. Orden.

– När vi vann SM-guldet 2012 var jag faktiskt mest glad för Sundlövs skull. Han var värd det. Han var verkligen värd det.

Det blir tyst. Nästan andäktigt tyst. Men jag hakar på just där, där SM-guldet plötsligt nämns. Inte för att jag behöver en topplista, men nånting. Vadå, vi snackar en kille som varit med i Gefle IF under 70- och 80-talet och om upp- och nedflyttningar och allsvenskan och vi snackar Brynäs från hösten 1988.

Jag får det svar jag borde ha räknat ut. Det glimmar inte, det tål bara att fundera över.

– Det är intressantare att klara ett kval, än att vinna ett SM-guld. Kan jag säga det? Som vi mådde då, den säsongen och våren 2008. Vi snackar ofta om vi ska tro på något för att vinna – men det fanns ju inget att tro på då. Man levde nästan i sorg. Tänk om vi åkte ur. Folk skulle få sparken. Spelare skulle försvinna.

– Det Sundlöv gjorde då, när han tog tillbaka Boork inför kvalserien. Det var stort. Jag tror det slår SM-gulden. Jo, det gör det. För mig i alla fall.

Vi går ut ur villan där på Korsikavägen i Kungsgården, den som leder rakt söderut och rätt ut i Storsjön om man tar sig över järnvägen och Rosenlöfs tryckerimuseum.

Det är mörkt, och det är tyst och jag ser ingenting av vad Glenn berättar att där finns det, och där finns det och de här åkrarna sträcker sig nästan ända bort till Storvik där Gustav Vasa vann det där slaget mot danskarna.

Jag säger inte emot, jag gissar att det är Slaget vid Syltbäcken han menar men tror inte Gustav Vasa var med då för det var ju på 1400-talet, men det spelar ingen roll.

Glenn har ju varit med några år mer än jag.

Vi delar det viktigaste.

Vi delar tystnaden.

En tystnad man faktiskt kan höra. Bara man lyssnar.

– Fattar du vilken skillnad. Jag går omkring hela dagarna bland unga grabbar som spelar urusel hårdrock i omklädningsrummet och det är rena kindergarten ibland.

– Och så sätter jag mig i bilen och kör i tjugo minuter och så kliver jag ut här, och så är det tyst. Som två olika världar. Men jag kan inte vara för länge i den här, jag måste ha människor omkring mig. Men jag kan inte hela tiden vara i den andra heller.

– Fast...

Vadå?

– ...jag tror att jag skulle ha jobbat på samma sätt om jag bara hållit till här i Kungsgården och med fotbollslaget här.

– Mitt engagemang, det är min drivkraft. Litar du på mig, då är halva matchen vunnen.

– Och...Ja?

– ...Gustav Vasa var faktiskt här i Kungsgården. Han stannade här och höll tal till bönderna för att få med dom att slåss mot danskarna. Det finns ett monument uppe i byn. Åk förbi och kolla.

Säger massören som aldrig har lämnat bänken.

Han som berättar allt.

Utom en sak – det här, det som är som en bikt:

Det som sägs på massagebänken, stannar på massagebänken.