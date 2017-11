Gustavsson vann målvaktskampen i Linköping – ny förlust för Brynäs: "Var tillräckligt bra för att ta poäng"

Det var två lag med mycekt press på sig som möttes i Saab arena under torsdagskvällen. Brynäs hade inför mötet två raka förluster från dubbelmötet med Färjestad – om man bortser från CHL-segern med Mannheim. Linköping å sin sida åkte på en kalldusch när laget åkte på däng med klara 0–4 mot Frölunda senast.

Och det syntes att det var två lag som inte riktigt har något flyt för tillfället i den första perioden. Matchen spelades i högt tempo coh det var tufft på isen, men något skönspel var det inte. Två klara målchanser bjöds publiken på i den första perioden, då först Linköpings Fredrik Karlström och sedan Brynäs Aaron Palushaj fick varsitt friläge, men ingen av dem fick in pucken i nät.

Det fick däremot Jakob Lilja, när han med bara 14 sekunder kvar av den första perioden på chans lobbade in pucken mot mål från sarghörnet. Pucken letade sig in i nätmaskorna på andra sidan Linus Fernström i Brynäskassen och betydde 1–0 till hemmalaget.

– Det var ganska mycket tur, erkände Lilja i C Mores livesändning efter den första perioden.

Den andra perioden fortsatte i samma stuk som den första. Tempot var högt och svängde fram och tillbaka, men åt ingetdera håll uppstod några klara målchanser, precis som i den första perioden. Skotten slutade 12–8 till Brynäs i mellanakten, men förutom några styrningar och studsar kändes det aldrig riktigt farligt utan Fernström och Linköpings Jonas Gustavsson kunde spika igen.

– Vi måste bli hetare in på deras kasse. Det är mycket returer som studsar omkring där som de får undan, och där måste vi vara, säger Brynästränaren Tommy Sjödin till C More inför den tredje perioden.

Sjödin fick sin önskan uppfylld. Brynäs blev hetare framför mål, men fick dessvärre för Sjödin och hans mannar ingen utdelning. För efter att lagen precis som i de första perioderna bjudit på hög fart och tufft spel var det hemmalaget som fick det att rassla i nätmaskorna. Niklas Persson styrde in en puck från Chad Billins i början av perioden, och det såg mörkt ut för Brynäs.

Hopp kom när Juuso Ikonen tryckte in en retur med knappa sju minuter kvar. Brynäs skapade chanser i slutminuterna, men målskyttet fortsätter att vara ett stort problem för laget den här säsongen.

Med bara sekunder kvar, med tom kasse i Brynäs, kunde Linköpings Jakob Lilja med sitt andra mål i matchen fastställa slutresultatet 3–1.

– Det var längsen vi hade ett sånt här spel i mittzon och in i anfallszon. Vi var tillräckligt bra för att få ta poäng i en sån här match, säger Sjödin till C More efter matchen och fortsätter:

– De spelar bra, men vi måste jobba vidare på det vi pratat om, och det är ett bra försvarsspel och sen att bli bättre i anfallsspelet. Det gäller att ha tålamod och se det positiva i spelet som vi har.

Matchfakta

Linköping–Brynäs 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)

Första perioden: 1–0 (19.46) Jakob Lilja (Nick Sörensen, Kristian Näkyvä).

Andra perioden: –.

Tredje perioden: 2–0 (4.17) Niklas Persson (Chad Billins, Nick Sörensen), 2–1 (13.15) Juuso Ikonen (Jesper Jensen, Ryan Gunderson), 3–1 (19.47) Jakob Lilja (Anton Karlsson, Tony Mårtensson).

Skott: 25–31 (5–9, 8–12, 12–10).

Utvisningar, LHC: 3x2, BIF: 2x2.

Domare: Tobias Björk, Mikael Nord.

Publik: 5 709.