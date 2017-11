Hemmaspöket bröts när Brynäs tog revansch på Mora: ”Är hänsynslösa”

En seger på sju försök var Brynäs dystra hemmafacit.

Men under lördagen fick gävlelaget bot på mardrömssviten.

I rivalmötet med Mora kom en efterlängtad segern till Gavlerinkens stora jubel.

– Brynäs är hänsynslösa i sitt målskytte idag, sa Morabacken Thomas Skogs i C More.