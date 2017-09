HV-kaptenens känga till Brynäsfansen: "Är väl kända för att ha ganska medioker publik"

Adam Johansson: "Titta här alla hockeyälskare – nu börjar Hockeypuls nya resa"

Publiken var inte den enda som Thörnberg kritiserade i Gävle. Även hemmalagets Mikael Johansson, som Thörnberg lämnade liggandes efter en tackling från sidan i den andra perioden, fick ta emot kritik från HV-kaptenen.

– Vi måste ställa krav på den som blir tacklad att hålla upp blicken. Har du pucken måste du vara redo att få en tackling. Man kan inte åka runt så, det är högsta ligan och det går fort. Nej, lite mer ansvar där, säger Thörnberg till Sportbladet.

Trots protester från både hemmafansen och Brynäslägret valde domaren att fria situationen. Thörnberg själv menar dessutom att han gjorde vad han kunde för att undvika att skada Johansson.

– Jag ser att jag kommer från sidan och försöker hålla igen allt jag kan, men jag kan inte bara låta honom gå in och ta is. Jag går in i duellen med max 20 procents kraft. Jag ropar till och med åt honom för jag känner att det här kommer inte att gå bra, säger Thörnberg till tidningen.

Johansson var inte den enda som fick kritik av Thörnberg, som dessutom skickade en känga till de 5 523 åskådarna i Gavlerinken.

– Det var klen stämning, det kändes lite som en träningsmatch på läktarna. Hyfsat med folk men väldigt tyst. De är väl kända för att ha ganska medioker publik här. Är det inte så?

