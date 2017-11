Ikonen målskytt igen – då blev han hjälte: ”Ibland studsar det med en”

► Gilla Hockeypuls på Facebook ► Följ Hockeypuls på Twitter

Segern mot Örebro fullbordade en mycket lyckad roadtrip för Brynäs där det blev totalt sju poäng på nio matcher mot Linköping, Karlskrona och Örebro.

I en mycket jämn match i Behrn arena gick Brynäs upp till 2–0 innan Örebro kom tillbaka till 2–2.

– Jag tycker att vi spelade bra fram tills vi gjorde 2–0. Då tappade vi lite. Men till slut blev det viktiga poäng för oss, säger Ikonen.

Och det efter att han själv satt avgörande 3–2 med drygt fem minuter kvar av tredje perioden.

– Det var en tekning i vår zon där de tappade pucken och jag tog hand om den. Vi kom två mot en och jag tog skott och hade tur att den gick in, säger Ikonen om skottet som letade sig in via plocken på Örebromålvakten Eero Kilpeläinen.

Du bröt en sex matcher lång måltorka mot Karlskrona i omgången innan. Var det någon slags katalysator till att du klev fram i dag igen?

– Nja, jag vet inte. Ibland studsar det med en. Ibland har du tur och får studsarna med dig. Man måste jobba hårt. Då studsar det rätt och i dag gjorde det.

Sju poäng på nio matcher för laget. Svårt att klaga, eller?

– Man vill alltid ha mer. Så är det. Men ja, vi tog viktiga poäng och spelade bra så vi får vara nöjda.

Ni har haft en tuff säsong annars. Betydde den här roadtripen mycket för er som grupp?

– Ja, jag tror det. Det är alltid roligt att åka iväg med grabbarna på det här sättet. Det betyder mycket. Och nu fick vi spela tre bra matcher. Jag tror det nog var bra för oss.

Är det här början på någonting bra för Brynäs?

– Jag hoppas det. Vi är på rätt väg och ska fortsätta jobba hårt. Förhoppningsvis fortsätter det ge oss segrar, säger Ikonen.

