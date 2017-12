Juuso Ikonen uttagen till landslaget: "Det har alltid varit en dröm"

För ett år sedan spelade han en undanskymd roll i Djurgården och mäktade endast med 2+2 på 25 matcher. I februari värvades han till Brynäs och var snubblande nära att direkt vinna SM-guld med sitt nya lag.

Den här säsongen inleddes trögt för både Brynäs och Ikonen. Men den senaste tiden har den finske talangen fullkomligt exploderat. Han har gjort nio poäng på sex matcher och det har gett eko i SHL och hela vägen över till Finland.

För nu är Juuso Ikonen uttagen i finska landslagstruppen till Channel One Cup.

– Det har alltid varit en dröm att få spela med Lejonen. Jag har spelat en hel del med juniorlandslaget men nu var det ett tag sen man fick ha på sig landslagströjan – det ska bli riktigt roligt, säger han själv.

Ikonen har representerat Finland på juniornivå och var en bidragande faktor när finska juniorlandslaget vann VM-guld i Malmö 2014 – där man besegrade Sverige i finalen efter sudden death.

Efter Brynäs tröga start på säsongen har laget ryckt upp sig och lämnat bottenträsket. Just nu huserar man på en tionde plats. En annan som ryckt upp sig är just Ikonen. Hans kedja med Aaron Palushaj och Linus Ölund har de senaste matcherna vräkt in poäng – totalt 24 på sju matcher

– Hela laget har ju börjat spela bättre. Och det är bra killar jag får spela med – jag har verkligen ingenting att klaga på. Det har känts riktigt bra men det gäller att vi fortsätter att jobba hårt varje dag för att vi ska fortsätta vinna.

Nu väntar CHL och första kvartsfinalen av två borta mot Trinec. Ikonen är precis på väg till Tjeckien när Sporten och Hockeypuls får tag på honom. Men gällande CHL och debatten om turneringen den senaste tiden, då blir Ikonen än mer fåordig.

– Jag har ingenting mer att säga om det där.

