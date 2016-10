KRÖNIKA: Leksand kämpade, Brynäs somnade – man kan tydligen göra det inför 7 909 åskådare

Nånstans är det nästan statistiskt bevisat att det lag som behöver vinna en match, speciellt en sån här match, också gör det.

Leksand hade inte vunnit i SHL-återkomsten.

Nu gjorde man det genom att jobba hårt i 60 minuter, även när det inte verkade göra nån nytta.

Brynäs kom från två tunga segrar mot Luleå och Skellefteå och...tja, det gjorde man alltså. Sedan gjorde man oerhört lite av det spel och det kunnande och den taktik som gett en bra start på säsongen.

Det är inte lätt att somna med 7 909 åskådare, men det går. Nu vet vi det också. Om jag inte visste bättre skulle jag skylla på Bulans skada.

Egentligen var det direkt avgörande 1–3-målet en sammanfattning av Brynäs kväll. Det var underläge med ett mål. Trycket skulle öka med sex utespelare och Felix Sandström stod och väntade på signalen. Och väntade. Och väntade. Och när han stack – då passade Brynäs fel i anfallszonen och pucken gick till...ja ni vet vem:

Sondre Olden.

Den bänkade och ratade.

1–3.

Vill ni ha matchen i en enda liten detalj, så får det bli tekningarna. Där förlorade Brynäs mer än Leksand vann. Hetast in i tekningar vinner ofta dessa och det var Leksandsspelarna – och det spred sig ut i hela spelet och över hela isen till slut.

Fram till sista perioden hade ändå Brynäs greppet och ledningen, även om man inte övertygade. Speciellt som Westerholmarna fortsätter att virvla runt och nu nästan, men bara nästan, har fått fart på Tomas Zaborsky.

Pathrik sköt 1–0 efter 7,33 av den andra perioden, sedan Zaborsky fått sin första poäng för säsongen – men framför allt Simon Bertilsson lagt upp pucken åt Westerholmaren.

Just Simon Bertilsson var dessutom en av de spelare som spelade som man måste göra. I alla matcher. Bestämt och passionerat. Han har faktiskt smugit i gång i SHL alldeles strålande, Bertilsson. Men nu var han lite ensam.

I sista perioden vände och svängde det alltså. 1–1 efter 2,02 när backen Daniel Bertov skickade iväg en puck från blå linjen som Felix Sandström inte såg. 1–2 efter 14,26 när Ben Youds gjorde samma sak och en styrning lurade Sandström.

Och så totaldemolerande 1–3 i den tomma buren, när Brynäs var för virrigt för att hitta säkerheten i passningsspelet i det utsatta läget.

Hade 8248. Nr 10 980 vann.

Är inte bitter alls, utan väljer att citera Bob Dylan, han Nobelpristagaren i litteratur:

There’s a brand new gimmick every day

Just to take somebody’s money away