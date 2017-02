Luleås Craig Schira får tre matchers avstängning för huvudtacklingen på Jesper Jensen

Det var i den första perioden i torsdagens match som Brynäs Jesper Jensen mottog en tackling från Luleås Craig Schira.

Schira som hoppade in i tacklingen och träffade huvudet på Jensen fick matchstraff för checking to the head, och Jensen tvingades bryta den första perioden efter den otäcka smällen.

På fredagsmorgonen stod det även klart att Schira anmälts till disciplinnämnden och nu har domen mot Luleåbacken kommit.

Han döms till tre matchers avstängning och tvingas även betala 21 000 kronor i böter för tilltaget.

Det betyder att han bland annat missar returmatchen lagen emellan på lördagen.

Läs också: Brynässtjärnan missar även returen mot Luleå – har lämnat landet