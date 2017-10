Målvaktscirkus i Brynäs – då blev det lätt match för Färjestad

Brynäs har visat upp ett lysande spel mot både Skellefteå och Frölunda – på bortaplan.

Men när man ska in i Gavlerinken händer något, och det är inte något bra.

Mot Färjestad kom sjätte förlusten av sju möjliga, och Brynäs är sämst av samtliga lag på hemmaplan hittills denna säsong.

Det är krampaktigt, det är förvirrat – och framför allt är det alldeles för enkelt för motståndarna när de kommer in i anfallszonen.

Redan innan halva första perioden var spelad hade Färjestad på ett bekvämt sätt fått gå ifrån till en 2–0-ledning.

Det var ingen ordning på nånting alls i situationen som föregick 0–1, Felix Sandström släppte en märklig retur med plockhandsken och pucken letade sig sedan via en olycklig studs fram till Per Åslund som sopade in den i öppen bur.

Och när Brynäs alldeles precis klarat av en utvisning på Aaron Palushaj (som fick tränaren Tommy Sjödin att undra "Vad är det frågan om?" i en sekvens på storbildsskärmen) tilläts Färjestad dröja sig kvar i zon. Efter en ny retur från Sandström var det Michael Lindqvists tur att sopa in pucken i den tomma buren.

– Det går alldeles för långsamt, både med och utan puck, sa assisterande tränaren Janne Larsson inför andra perioden.

– Vi måste få in mer action i laget!

Särskilt mycket "action" syntes aldrig till – men in kom juniormålvakten Samuel Ersson, sedan Felix Sandström klivit av och inte ens syntes till i båset under resten av matchen. Det allra troligaste är att även han kände sig risig.

– Jag vet faktiskt inte vad som hände med Felix, sa Tommy Sjödin till Cmore efter matchen.

Och Ersson fick en helsvart start när han misslyckades med att täppa till och släppte in 3–0 intill ena stolpen efter bara 21 sekunder.

Efter fyra minuter prick skickade Michael Lindqvist in 4–0.

Ersson tvingades släppa sina två första skott förbi sig i SHL-debuten. Tufft förstås.

Kanske tur att Färjestad lugnade sig lite efter det där fjärde målet – och möjligen dämpade också Palushajs 4–1-reducering raset en aning.

Men greppet, det släppte aldrig Färjestad som hela tiden hade spelet under kontroll även om Brynäs försökte sig på en forcering i sista perioden. Någon ytterligare reducering kom aldrig, även om det inte saknades lägen i ett powerplay med fem minuter kvar.

Samuel Ersson, han fick lite upprättelse när han klarade Joakim Nygårds friläge då denne kom direkt från utvisningsbåset.

– Dom slår av på takten lite och 4–1 är för stora siffror för att ta ikapp, sa Tommy Sjödin till Cmore efteråt.

Matchfakta

Brynäs–Färjestad 1–4 (0–2, 1–2, 0–0)

Första perioden: 0–1 (4.23) Per Åslund (Fabian Zetterlund, Linus Persson), 0–2 (9.06) Michael Lindqvist (Johan Ryno, Ilari Melart).

Andra perioden: 0–3 (0.21) Jesse Virtanen, 0–4 (4.00) Michael Lindqvist (Dick Axelsson, Rasmus Asplund), 1–4 (8.21) Aaron Palushaj (Ryan Gunderson), spel fem mot fyra.

Skott: 30–28 (4–11, 7–12, 19–5).

Utv, Brynäs: 7x2 min. Färjestad: 6x2 min.

Domare: Mikael Sjöqvist, Tobias Björk.

Publik: 4 716.