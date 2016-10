Matchguiden: Brynäs jagar tredje raka segern i mötet med Karlskrona

ABB Arena, 19.00

Brynäslaget

Målvakter: Felix Sandström (David Rautio).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Lukas Kihlström – Marc Zanetti, Lucas Carlsson.

Förstakedjan: Daniel Paille, Jonathan Granström, Nick Johnson.

Andrakedjan: Tomas Zaborsky, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Gustaf Thorell.

Extraback: Marcus Ersson.

Extraforward: Jesper Boqvist.

Saknas i Brynäs

Elias Fälth (muskelskada), Daniel Mannberg, Jörgen Sundqvist, Sebastian Enterfeldt, Linus Ölund.

Notera att ...

...Lucas Carlsson har missat några matcher på grund av skada men är nu tillbaka. Han tränade för fullt på onsdagen och går in i laget. Marcus Ersson har varit sjuk men är med som extraback.

...Ponthus Westerholm (5+5) och Daniel Paille (4+6) är poängbäst i Brynäs hittills och är med i toppen av SHL:s poängliga. Inte de två namn man trodde på innan säsongen började.

...Brynäs passerade Karlskrona i tabellen efter segern mot Rögle samtidigt som Karlskrona förlorade mot HV 71. Nu skiljer en poäng mellan lagen.

...Micke Sundlöv har fått ihop ett bra lagbygge i Karlskrona den här säsongen. Det finns ju för övrigt starka Brynäskopplingar i laget med Ove Molin som assisterande tränare och Johan "Honken" Holmqvist och Jocke Rohdin på spelarfronten. Även Mattias Karlsson har ju ett förflutet i Brynäs sedan långt tid tillbaka.

Tränarsnack

Thomas Berglund, Brynäs IF: "Vi började svagt mot Rögle men blev bättre efter hand och sista perioden är vi nöjd med. Det var starkt att vända matchen. Karlskrona är ett helt annat lag den här säsongen och det är en tuff bortamatch. Vi får se på matchdagen hur vi formerar laget. Felix Sandström står i alla fall".

Så följer du matchen

C More Live 2, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.

