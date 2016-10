Matchguiden: Skellefteå–Brynäs

Skellefteå Kraft Arena 19.15

(C More Live)

Brynäslaget

Målvakter: David Rautio (Felix Sandström).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Lukas Kihlström – Jörgen Sundqvist, Marc Zanetti.

Förstakedjan: Tomas Zaborsky, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Andrakedjan: Daniel Paille, Jonathan Granström, Nick Johnson.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Sebastian Enterfeldt.

Extraback: Marcus Ersson.

Extraforward: Gustaf Thorell.

Saknas i Brynäs

Elias Fälth (muskelskada), Daniel Mannberg, Lucas Carlsson.

Notera att ...

...Brynäs byter målvakt.

...skadedrabbade Lucas Carlsson vilar, har känning.

...Daniel Mannberg spelar inte heller, men kommer att spela mot Leksand nästa vecka.

...Sebastian Enterfeldt går in i laget i stället för Gustaf Thorell som startar vid sidan om.

Tränarsnack

Tommy Sjödin, Brynäs IF: " Vi fick ett bra resultat senast om man ser till att vi vann matchen men samtidigt kommer det ta någon match innan allting sitter som det ska med nya kedjorna. Vi kommer till Umeå på fredagkvällen, äter middag och sedan laddar vi inför matchen. Vi tycker att det finns goda chanser att vi tar med oss tre poäng på bussen hem från Skellefteå."

Så följer du matchen

C More Live, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.

Kvällens matcher

Skellefteå–Brynäs

HV71–Djurgården

Färjestad–Frölunda

Örebro–Malmö

Rögle–Karlskrona