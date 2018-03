När Palushaj gör mål vinner Brynäs – kvitterat i matchserien: "Viktigt att powerplay funkar"

► Hockeypuls på App Store ► Hockeypuls på Google Play

Brynäs har haft stora bekymmer i powerplay under senare delen av säsongen. Man har sjunkit som en sten i statistiken när man inte satt sina chanser i numerärt överläge.

I söndags hade man flera lägen i fem mot fyra utan att lyckas. Därför var det många som höjde på ögonbrynen under tisdagskvällen när a-l-l-a Brynäs fyra mål kom i powerplay.

– Jag brukar alltid tänka, när man går in i ett slutspel måste man ha en bra målvakt och ett bra powerplay. Och ett bra powerplay, det hade vi ikväll. Jag tror vi gjorde alla målen i numerärt överläge.

Så var det. Fyra av fyra.

– Om vi kan fortsätta med det, haha, då blir vi farliga. Men det känns osannolikt. Skämt åsido. Vi var riktigt bra från början till slut. Vi får njuta av detta ikväll.

– Det är ändå lite lustigt, vi har alla dessa spelare borta, så kommer juniorerna in och gör det så bra som de gör. Den här tiden på året, då vill man bara vinna. Det spelar ingen roll hur fult eller snyggt det är, man är bara ute efter en seger. De unga grabbarna som kommer in gör det riktigt bra.

► Gilla Hockeypuls på Facebook ► Följ Hockeypuls på Twitter

Juniorer i all ära. Det var nog ingen som trodde att ett lag bestående av 50/50 a-lag och J20 skulle ha något att sätta emot Sveriges kanske just nu bästa lag. En krigarseger ända in i sargen och en lagseger framförallt.

– Det var det verkligen. Alla slet för varandra. Men, när man kommer till slutspel spelar det ingen roll var du hamnade i tabellen. Nu är det 60 minuter jobb varje match. Det ska blir riktigt kul att åka ned till Växjö igen. Det var bra tryck på publiken senast. De kommer säkerligen vara revanschsugna efter den här matchen.

MER BRYNÄS: Fem heta snackisar från Brynäs–Växjö: "En powerplay-explosion – och sedan en kämpaseger"

– Vi får bara hålla oss till vår game plan och fortsätta spela bra defensivt, och sätta våra chanser när vi får dem.

En av matchens många giganter var som vanligt Ryan Gunderson. Den viktige backen hade över 25 minuter i istid.

– Han är ett sånt superproffs och tar hand om sin kropp otroligt bra. Vi behöver verkligen att han och "Berra" spelar så mycket som de gör (Bertilsson hade faktiskt 13 sekunder mer istid än Gunderson) De är två otroligt viktiga backar och nu med många killar borta är det ett måste att de får så pass mycket istid som de får.

Slutspelshockey i Gävle är oftast kul. Stan lever upp och vissa kanske till och med börjar få vibbar från förra säsongen. Palushaj var visserligen inte med då. Men gillar att matcherna staplas på varandra.

– Nu är det roligt att spela hockey. Och man har börjat se solen igen, säger amerikanen och skiner lite extra.

Palushaj var lite bekymrad när novembermörkret lade sig som ett lock över Sverige men nu finns det saker att se fram emot.

– Det har varit en tuff säsong med mycket upp och ned. Men nu kastar vi bort allt det och det är bara att ge järnet i slutspelet. 1–1 i matcher nu, man vet aldrig.

MER BRYNÄS: Stisse Åberg: En match som de gamla Brynäsgudarna måste ha älskat

Matchfakta:

Brynäs–Växjö 4–3 (1–1, 3–1, 0–1)

Första perioden: 0–1 (14.29) Tuomas Kiiskinen (Janne Pesonen) spel fem mot fyra, 1–1 (17.58) Linus Ölund (Juuso Ikonen, Jacob Blomqvist) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2–1 (5.19) Kevin Clark (Jesper Jensen, Aaron Palushaj) spel fem mot fyra, 3–1 (6.46) Aaron Palushaj (Ryan Gunderson, Jesper Jensen) spel fem mot fyra, 3–2 (13.03) Janne Pesonen (Tuomas Kiiskinen, Andy Miele) spel fem mot fyra, 4–2 (18.07) Simon Bertilsson (Linus Ölund, Ryan Gunderson) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 4–3 (12.05) Andrew Calof (Linus Högberg).

Skott: 26–30 (10–8, 10–14, 6–8).

Domare: Daniel Winge, Mikael Sjöqvist.

Publik: 5 549.