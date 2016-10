Nedsläpp: Allt inför kvällens Brynäsmatch

Gavlerinken, 18.30

Brynäslaget

Målvakter: David Rautio (Felix Sandström).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Lukas Kihlström – Marc Zanetti, Lucas Carlsson.

Förstakedjan: Tomas Zaborsky, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Andrakedjan: Daniel Paille, Jonathan Granström, Nick Johnson.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Gustaf Thorell.

Extraback: Marcus Ersson.

Extraforward: Jesper Boqvist.

Saknas i Brynäs

Elias Fälth, Daniel Mannberg, Jörgen Sundqvist, Linus Ölund, Sebastian Enterfeldt.

Notera att ...

...Ponthus Westerholm kom till spel mot Karlskrona trots ett rejält svullet öga som blev minnet efter smällen mot Rögle. Han spelade med galler för ansiktet och hade en assist till brorsans mål.

...Jesper Boqvist gjorde sin första A-lagsmatch mot Karlskrona där han började som extraforward. I sista perioden fick han något byte i fjärdekedjan i stället för Gustaf Thorell.

...Brynäslaget tas ut efter värmningen på matchdagen då det finns några frågetecken.

...Malmö har rivstartat i serien och toppar tabellen. Andreas Thuresson är en brynäsbekanting som också startat bra med många poäng i poängligan.

Tränarsnack

Thomas Berglund, Brynäs IF: "Malmö leder serien och har startat bra. Vi måste upp i nivå jämfört med matchen mot Karlskrona som var lite tveksam. Laget tas ut efter värmningen på matchdagen. Vi får se hur vi spelar".

Så följer du matchen

C More Live, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.

Lördagens matcher

Brynäs–Malmö

Skellefteå–Frölunda

Leksand–Rögle

Örebro–Karlskrona

Färjestad–Växjö

Linköping–Djurgården