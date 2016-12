Nedsläpp: Brynäs är redo för match igen – Karlskrona på besök för första gången i vinter

Brynäslaget

Målvakter: David Rautio (Jonas Johansson).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Lukas Kilström, Elias Fälth – Marc Zanetti, Jonathan Pudas.

Förstakedjan: Daniel Paille, Jonathan Granström, Nick Johnson.

Andrakedjan: Jacob Blomqvist, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Gustaf Thorell, Linus Ölund, Johan Alcén.

Extraback: Marcus Ersson.

Extraforward: Erik Broman.

Saknas i Brynäs

Felix Sandström och Lucas Carlsson (på JVM), Jörgen Sundqvist, Tomas Zaborsky, Sebastian Enterfeldt (alla skadade)

Notera att...

... Felix Sandström och Lucas Carlsson har åkt till Montreal för att förbereda sig inför JVM som börjar på annandag jul.

... Oskar Lindblom och Simon Bertilsson inte tränade men bägge spelar i kväll.

... Gustaf Thorell har en känning i knäet och vilar från matchen.

... Brynäs mött Karlskrona två gånger denna säsong, bägge på bortaplan. Det första mötet vann KHK med 4–2, den andra matchen vann Brynäs med 4–2.

... Karlskronas Filip Cruseman gör comeback efter den hjärnskakning han fick mot Leksand 19 november. Även Jimmy Andersson och Henrik Nilsson är spelklara uppger blt.se

... gästerna däremot saknar sin bäste målskytt Mattias Guter och John Henrion.

Tränarsnack

Thomas Berglund, Brynäs:

– Vi försöker hålla en hög nivå på träningarna hela tiden. Vi känner oss redo. Det var bra speed på träningen idag och vi har bra koncentration i passningsspelet. Det gäller att leva sig in på träningarna, säger Bulan och fortsätter:

– Vi har tränat på hårt under hela uppehållet. Men efter den här matchen tar vi ledigt 21:a, 22:a och 23:e december, sedan kör vi dubbla pass på julafton... flinar Bulan.

– Nä, allvarligt så tränar vi på juldagen nästa gång och sedan tränar vi på morgonen på annandag jul innan matchen mot HV på kvällen.

Så följer du matchen

C More Live 2, 18.50, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.

Kvällens matcher

Brynäs–Karlskrona, Färjestad–Örebro, Linköping–Växjö, Frölunda–HV71. Onsdag: Skellefteå–Malmö. Måndag 26 dec: Frölunda–Karlskrona, Malmö–Linköping, Leksand–Luleå, Djurgården–Växjö, Färjestad–Rögle, Örebro-Skellefteå, Brynäs–HV71 (de två sista 18.30)

Tabell, klicka här för aktuell tabell